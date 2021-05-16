







Между тем он не новый и вчера отметил юбилей.





Александр Лукашенко 15 мая от имени всего белорусского народа, поздравил основателей, ветеранов и весь действующий младший и офицерский состав Республиканского отряда спецназначения «Зубр» МЧС с 30-летием со дня образования.





— Отменный профессионализм, личные смелость и смекалка, проявленные на операциях по ликвидации техногенных аварий и стихийных бедствий как внутри страны, так и за границей достойны высокой оценки. Белорусское подразделение хорошо известно и за рубежом, как команда, способная в тяжелейших условиях быстро и качественно выполнять задания любой сложности, — говорится в поздравлении.





Также Лукашенко высказал уверенность, что как часть структур Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и Корпуса сил СНГ белорусские специалисты и впредь будут активными проводниками традиций международной взаимопомощи в преодолении чрезвычайных ситуаций.