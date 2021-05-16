«Скинул 20 кг за 5 месяцев». Белорус рассказывает, как похудел, а потом набрал мышечную массу

Источник материала: Tut.by

Андрею 32 года, он живет в небольшом городке Высокое, работает стоматологом. Несколько раз в неделю посещает спортзал: не скажешь, что раньше весил 116 кг. Андрей рассказал HEALTH.TUT.BY, как смог сначала похудеть до 82 кг, а потом набрать мышечную массу.



На фото слева Андрей весит 116 кг, справа — около 95 кг

«Три раза ездил в Египет по программе „все включено“»

Андрей признается, что вес в 116 килограмм — это непривычное для него состояние: большую часть жизни был стройным парнем, играл в футбол и даже не думал о том, чтобы худеть:

— Набрал за 3−4 года, просто запустил себя. Три раза ездил в Египет по программе «все включено» и после каждой из поездок набирал по 5−7 килограмм.

Правда, попыток похудеть Андрей не предпринимал, его все устраивало и он не комплексовал. Измениться помогло стечение обстоятельств:

— Сначала я бросил курить. Потом начал играть в настольный теннис и завел собаку, с которой приходилось играть по 2−3 раза в день. За два с половиной года такого режима я сбросил почти 14 килограмм. И при этом я не ограничивал себя в питании, все похудение — благодаря собаке и теннису.



На фото слева Андрей весит 116 кг, справа — около 95 кг

«Хотел начать с Нового года»

А потом, как говорит Андрей, ему просто захотелось увидеть на животе «кубики», а целеустремленность и дисциплина в этом помогли:

— В январе 2020 я весил 102 килограмма. Хотел начать тренировки с Нового года, но заболел и ждал Рождества. Город у нас небольшой, меньше 6 тысяч населения, и когда открылся тренажерный зал, начал туда ходить — 10 января была первая тренировка.



На этом фото Андрей весит 102 кг

Андрей читал статьи о тренировках, смотрел ролики на YouTube и сам составлял себе программу.

— Первое время я ходил в зал по 2−3 раза в неделю и почти каждый день делал утром и вечером кардиотренировки по 10−15 минут. Всего достигал методом проб и ошибок. Если что-то ухудшало самочувствие, не давало результата, я отказывался. Все люди разные, и нельзя подобрать одну универсальную программу под каждого.

А вот питание первые два месяца не менял, единственное, перестал употреблять алкоголь. Это уже позже я начал читать много литературы по теме: убрал сладкое, мучное, соусы, фастфуд, газировки. Старался есть больше вареного, круп, овощей, фрукты и «молочку».

Очень скоро из-за пандемии Андрею пришлось отказаться от походов в зал: перешел на турники школьной спортивной площадки. 6 таких занятий в неделю с апреля стали для него нормой — на протяжении семи месяцев.

— Я похудел очень быстро: скинул 20 килограмм (мой минимальный вес — 82 кг) за 4−5 месяцев. Потом я начал набирать вес за счет мышечной массы, и для меня это оказалось проблемой.



На этом фото Андрей весит 82 кг

В октябре 2020 Андрей начал заниматься уже в другом зале, и его программа тренировок тоже претерпела изменения:

— От утренних занятий я отказался, начал себя беречь, потому что после железа очень тяжело восстанавливаться. Было время, когда тренировок было слишком много и это плохо сказывалось на самочувствии, меня буквально выворачивало, ломало. Иногда я просыпался в 5.30 утра, чтобы успеть все сделать до работы, а потом занимался еще и вечером.

Чтобы набрать вес, Андрей практически перестал ограничивать себя в питании. Результат — итоговые 94 кг.



На этом фото Андрей весит около 95 кг

«Одежда сидит, как на манекене»

— Мое общее состояние улучшилось. Я поднимаюсь домой на пятый этаж и не обливаюсь потом, у меня нет одышки. Я захожу в магазин и одежда сидит, как на манекене, а ведь раньше все время что-то либо слишком пережимало, либо плохо выглядело.

Чтобы поддерживать такую форму, Андрей четыре раза в неделю посещает зал, два раза в неделю играет в настольный теннис, считает калории (но раз в 10 дней делает читмил) и не употребляет алкоголь.

Единственное, что не изменилось, рассказывает Андрей, — отношение людей:

— Мне повезло, мое окружению любило меня и с большим весом, любит и сейчас. Правда, сначала мама переживала, что я слишком сильно худею, знакомые постоянно предлагали сладкое и алкоголь по праздникам, но теперь все привыкли и уже никого не удивляет мой образ жизни.