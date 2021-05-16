Тест по знакам ПДД, которые похожи на другие. Уверены, что не запутаетесь?

Источник материала: Tut.by

В дорожных знаках главное понимать, что они означают, а не воспроизводить точную формулировку названия. Опытный водитель может и не сказать слово в слово, как прописано в правилах, но прекрасно ориентироваться в ситуации на практике. Сейчас проверим, насколько вы видите суть между знаками, которые похожи на другие.

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