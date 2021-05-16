«Когда говорят „соберись, тряпка“, сразу хочется втащить». Задаем стыдные вопросы психологу

«Бытовуха» и все к ней причастные граждане дружно собрались и пошли на прием к психологу. Не только потому, что нет возможности справляться с эмоциями самостоятельно, но и потому, что интересно. Нормально ли, когда мужики плачут? Почему так дорого? Почему так дорого и долго? Почему так дорого, долго и без гарантий? Где диванчик, как в «Клане Сопрано»? И почему мы вообще должны делиться своими переживаниями с незнакомым человеком? Максим Пылев ответил на все эти и многие другие вопросы. А мы послушали.
Задокументированных гарантий, что специалист не расскажет ваши тайны, услышанные на сеансе, нет. Есть слово человека и психотерапевтическая этика, которая подразумевает неразглашение. И это важно. Потому как наработать авторитет в нашей сфере очень сложно, а растерять за счет нарушений границ и договоренностей — легко и быстро. Одного раза достаточно.
Бывает, я слушаю клиента и по-настоящему впечатляюсь: «Да, блин, чувак, ты, конечно, даешь стране угля!»
Мой рекорд по количеству плачущих за день? Три человека в ряд как-то было. Не помню, может, был кто-то еще. Но тогда я делился с коллегой: «День какой-то плакательный».
Когда человеку грустно, а все вокруг говорят: «Да ладно! Соберись!» — это обесценивание чужой эмоции. Такое странное принуждение, принуждение к вещам, делать которые в нынешнем состоянии человек, возможно, не готов. «Соберись, тряпка» — вообще оценивающая реплика. Ты и тряпка, и не собран. И все это в одном предложении. Агрессивное обесценивание. Не люблю, когда так говорят. Сразу втащить хочется.
Психолог может зарабатывать от двухсот рублей до двух тысяч долларов как минимум.
В чем счастье? Раньше я пытался извлекать из себя что-то умное в попытках ответить на подобные вопросы. А теперь думаю, что, видимо, еще не дорос до этого. Счастье — не статическая штука. Вот оно настало — и все. Счастье — это какие-то моменты и периоды. Я не верю в абсолютно счастливых людей. Сумасшедший человек может быть абсолютно счастливым все время. Но это не очень естественно.
Не понимаю, на ком работает призыв «забей!». Мне кажется, человеку, который произносит что-то подобное, неважно состояние своего собеседника. Будто бы с ним происходит что-то неважное. А если человек говорит о своих проблемах, о своем плохом состоянии, то дело серьезное априори. Получается какое-то контрпослание. Человек просит помощи, а ты говоришь: «Да ты что? Тебе помощь не нужна!»
Психотерапевты не выводят себя из депрессии самостоятельно. Самолечение в нашем деле — губительно. Представь, что хирург будет сам себе делать операцию. Вот это то же самое.