«Когда говорят „соберись, тряпка“, сразу хочется втащить». Задаем стыдные вопросы психологу

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«Бытовуха» и все к ней причастные граждане дружно собрались и пошли на прием к психологу. Не только потому, что нет возможности справляться с эмоциями самостоятельно, но и потому, что интересно. Нормально ли, когда мужики плачут? Почему так дорого? Почему так дорого и долго? Почему так дорого, долго и без гарантий? Где диванчик, как в «Клане Сопрано»? И почему мы вообще должны делиться своими переживаниями с незнакомым человеком? Максим Пылев ответил на все эти и многие другие вопросы. А мы послушали.