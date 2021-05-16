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"Шаман вместо нотариуса". Жизнь самого восточного поселения России

16.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Шаман вместо нотариуса". Жизнь самого восточного поселения России

Во время штормов вода подтапливает лестницы зданий, на берег выносит тела китов и моржей. Одному богу известно, как село до сих пор не смыло водой.

Оказаться в Уэлене — то же, что и побывать на краю света. Если вы когда-нибудь соберетесь туда, будьте готовы из-за непогоды потратить на дорогу в одну сторону почти месяц.

Первые люди поселились в этих краях несколько веков назад. Сейчас в Уэлене в основном живут чукчи.

Корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Семенова узнала, как проходит жизнь в самом восточном населенном пункте нашей страны.

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Село Уэлен — узкая вытянутая полоса земли шириной около трехсот метров. Самый восточный населенный пункт России и Евразии. С одной стороны — лагуна, с другой —...
 
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