ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Порядок медицинской аккредитации лечебных учреждений утвержден в Беларуси

16.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая - Sputnik. Порядок проведения медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения. Он закреплен в постановлении Совета Министров от 13 мая 2021 года №269, которое в воскресенье опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе зафиксирован список медучреждений, которые такую аккредитацию должны проходить (всего их 129), и описана специализация каждого из них.

Определен также орган, уполномоченный эту аккредитацию проводить – это ГУ "Республиканский научнопрактический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения", и его права.

Выделены три класса – 1-й, 2-й и 3-й (последний – низший), определены критерии, каждый из которых соответствует одному из классов. 

Предусматривается, что при подготовке документов на аккредитацию медучреждение должно самостоятельно провести предварительную оценку по критериям. 

В документы также зафиксированы критерии отказа в аккредитации, возможности повторного обращения, устранения недостатков, порядок приостановки и отзыва, возобновления аккредитации.

Медаккредитация вводится в соответствии с обновленным законом о здравоохранении. Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медаккредитация в Беларуси вводится в соответствии с обновленным законом о здравоохранении.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка аддаў поўнач Менску пад забудову арабскаму інвестару. Што вядома і да чаго тут «Дана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by