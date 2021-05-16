Порядок медицинской аккредитации лечебных учреждений утвержден в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая - Sputnik. Порядок проведения медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения. Он закреплен в постановлении Совета Министров от 13 мая 2021 года №269, которое в воскресенье опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В документе зафиксирован список медучреждений, которые такую аккредитацию должны проходить (всего их 129), и описана специализация каждого из них.

Определен также орган, уполномоченный эту аккредитацию проводить – это ГУ "Республиканский научнопрактический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения", и его права.

Выделены три класса – 1-й, 2-й и 3-й (последний – низший), определены критерии, каждый из которых соответствует одному из классов.

Предусматривается, что при подготовке документов на аккредитацию медучреждение должно самостоятельно провести предварительную оценку по критериям.

В документы также зафиксированы критерии отказа в аккредитации, возможности повторного обращения, устранения недостатков, порядок приостановки и отзыва, возобновления аккредитации.

Медаккредитация вводится в соответствии с обновленным законом о здравоохранении. Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.