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Генпрокурор обвинил сопредельные государства в попытке внедрить в Беларусь «коричневую чуму»
Источник материала: UDF
Андрей Швед. Фото: prokuratura.gov.by
Андрей Швед заявил, что с точки зрения закона и законодательства нацизм рассматривался одной из крайних форм экстремизма.
— События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, принимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», заразу, которая называется нацизм, — считает генпрокурор.
Он уверен, что нацизм сам по себе это благодатная почва, чтобы «радикализировать любые действия, направленные на свержение законной власти, свержение суверенного государства».
— По сути дела, это технологии, которые используются в цветных революциях. Авторы плана по попытке свержения конституционного строя в Республике Беларусь как раз использовали эти элементы, которые присущи и характеризуют нацизм как крайнее проявление экстремизма, — отметил он.
Швед заявил, что эти идеи исходят из тех государств, «где нацизм, по сути дела, стал частью государственной идеологии».
— Посмотрите, что происходит: марши эсэсовцев, ущемление прав граждан по языковому признаку, именами полицаев, которые жгли Хатынь, именуются улицы и другие действия, которые говорят о том, что руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии, — отметил генпрокурор.
Напомним, 14 мая Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. 15 мая они были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Часть статей законов вступает в силу после официального опубликования, часть — через месяц.
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С точки зрения закона и законодательства нацизм рассматривался одной из крайних форм экстремизма.
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