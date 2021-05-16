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Андрей Швед. Фото: prokuratura.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокурор обвинил сопредельные государства в попытке внедрить в Беларусь «коричневую чуму» С точки зрения закона и законодательства нацизм рассматривался одной из крайних форм экстремизма.

заявил, что с точки зрения закона и законодательства нацизм рассматривался одной из крайних форм экстремизма.— События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, принимаются активные попытки внедрить эту «коричневую чуму», заразу, которая называется нацизм, — считает генпрокурор.Он уверен, что нацизм сам по себе это благодатная почва, чтобы «радикализировать любые действия, направленные на свержение законной власти, свержение суверенного государства».— По сути дела, это технологии, которые используются в цветных революциях. Авторы плана по попытке свержения конституционного строя в Республике Беларусь как раз использовали эти элементы, которые присущи и характеризуют нацизм как крайнее проявление экстремизма, — отметил он.Швед заявил, что эти идеи исходят из тех государств, «где нацизм, по сути дела, стал частью государственной идеологии».— Посмотрите, что происходит: марши эсэсовцев, ущемление прав граждан по языковому признаку, именами полицаев, которые жгли Хатынь, именуются улицы и другие действия, которые говорят о том, что руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии, — отметил генпрокурор.Напомним, 14 маяподписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. 15 мая они были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале. Часть статей законов вступает в силу после официального опубликования, часть — через месяц.