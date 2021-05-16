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Прогноз курса рубля на неделю 17-21 мая
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На прошедшей неделе средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, как и ожидалось, снизился, хотя и сравнительно ненамного: на 0,5%, составив 15 мая 2,5215 рубля за доллар.
Средневзвешенный курс евро также уменьшился, но всего на 0,03% – до 3,0606 рубля за евро.
Аналогичный курс российского рубля опустился на 0,4% – до 3,4062 белорусского рубля за 100 российских.
В то же время, стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля снизилась за неделю на 0,4%. А объем торгов валютами на бирже опустился до 473,3 млн. рублей с 513,6 млн. рублей за предшествовавшую неделю.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Снижение стоимости валютной корзины указывает на то, что предложение иностранной валюты на БВФБ превышает спрос на нее. А это может быть вызвано притоком валюты в страну от внешней торговли и инвестиций.
По данным Национального банка РБ, сальдо внешней торговли Беларуси товарами и услугами в марте составило 102,6 млн. долларов, а экспорт достиг 3 млрд. долларов, что является максимальным уровнем с 2014 года.
При этом объем иностранных инвестиций в I квартале текущего года (без учета банков) вырос до 3 млрд. долларов с 2,8 млрд. долларов за аналогичный период прошлого года. Впрочем, особого значения данный показатель не имеет, так как в него включены кредиты, выдаваемые в рамках осуществления текущей деятельности предприятий, которые, по сути, инвестициями не являются. Инвестиции белорусских организаций (без учета банков) за рубеж за рассматриваемый период снизились до 1,3 млрд. долларов с 1,5 млрд. долларов год назад.
Однако у белорусских экспортеров и инвестиций в будущем могут возникнуть проблемы. Ценовое агентство Argus опубликовало новость о том, что некоторые европейские банки отказываются финансировать сделки по продаже белорусских нефтепродуктов, так как опасаются санкций со стороны США в отношении Белнефтехима. Данная новость пока ничем не подтверждена, но она показывает на возможность возникновения проблем с июня, когда санкции вступают в силу. Не исключено, что белорусским НПЗ придется снизить цену за свою продукцию на мировом рынке, чтобы компенсировать риски, связанные с их продажей.
Пока данных о проблемах с экспортом нефтепродуктов нет. Поэтому можно ожидать, что на валютном рынке будут действовать прежние закономерности, в соответствие с которыми в середине каждого месяца вырастает предложение валюты со стороны предприятий, которым нужны рублевые средства для уплаты налогов. Это может привести к снижению стоимости валютной корзины на текущей неделе на довольно значительную величину – 0,5-1%.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
Европейская валюта на рынке форекс в начале прошедшей недели значительно подорожала, после чего резко подешевела, однако затем ее курс начал расти и по итогам недели существенно поднялся.
К первому укреплению евро привел рост индекс экономических настроений инвесторов ZEW в Германии в мае до 84,4 пункта с 70,7 пункта в апреле. Но 12 мая евро подешевел после того, как стало известно о росте инфляции в США до наибольшего значения с 2008 года — 4,2%. Это привело к увеличению опасений инвесторов в том, что ФРС США ранее, чем ожидается, перейдет к ужесточению своей денежной политики.
Однако руководители ФРС поспешили заверить инвесторов в том, что их намерения не изменились, а рост инфляции является временным явлением, и скоро она войдет в норму, то есть не превысит 2%. Это снизило интерес к доллару, и курс евро снова пошел вверх и превысил уровень 1,21 доллара.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Напряженность в отношениях России и США на прошедшей неделе ослабела, что привело к снижению курса доллара на Московской бирже. Этому не смогло помешать даже увеличение темпов инфляции в США.
Правда, инвесторов заставила понервничать история с хакерской атакой на американский трубопровод Colonian Pipeline, в результате которой он прекратил работу. В этом сначала были обвинены российские хакеры, однако затем в Минэнерго США заявили, что власти РФ к этому инциденту отношения не имеют.
На текущей неделе доллар может продолжить снижение, особенно в том случае, если появится надежда на нормализацию отношений РФ и США. 20 мая должна состояться встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкен, которые попробуют договориться о встрече уже президентов двух стран в июне.
Кроме того, в России начинается период налоговых платежей, что окажет дополнительную поддержку рублю. Таким образом, можно ожидать снижения курса доллара на Московской бирже за неделю еще примерно на 1%.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
Сделанные прогнозы позволяют рассчитывать на то, что курс доллара на БВФБ за неделю снизиться, причем, довольно значительно: на 1-2%. Впрочем, не исключено, что Нацбанк будет сдерживать этот процесс, скупая избыток предложения валюты.
Прогноз на понедельник 17 мая
Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы 14 мая почти не изменился, и составил 74,0125 рубля за доллар.
В то же время, курс евро на рынке форекс вырос примерно на 0,4% и достиг 1,2145 доллара за евро.
В связи с этим на открытии торгов валютами в понедельник 16 мая на БВФБ курс доллара может снизиться на доли процента.
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В понедельник 17 мая доллар может подешеветь на доли процента.
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