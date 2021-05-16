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Главные традиции и обычаи на сегодня

Приметы на Мавру

Что нельзя делать 16 мая

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 16 мая: самый строгий запрет этого дня, важные традиции и кто именинник В этот день не стоит планировать чего-то важного и серьезного.

Что нужно сделать в этот день, а на что налагается запрет, важные традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.Этот день называют также Маврой Рассадницей или же Маврой Молочницей. На огороде высаживали рассаду капусты и сеяли семена. Рассаду, посаженную в этот день нужно окропить святой водой, тогда никакие вредители ей не страшны.Коровы, по приметам, начинали давать больше молока, поскольку свежая трава, которую они ели, имеет особую силу.Молодая крапива становилась на Мавру очень полезной. Настой из растения выгонял из тела всякую нечисть, а мужчинам давал силу. Интересным обычаем было похлестать себя крапивой хорошенько, перед этим нарвав ее голыми руками.С этого дня также начинали готовить первые блюда из свежей зелени. В ход шла крапива, лебеда, щавель.16 мая был очень благоприятным днем для избавления от сердечных мук. Влюбленные читали специальный заговор, чтобы больше не испытать любовных терзаний.Большая роса и ясный день на Мавру - жди хорошего урожая огурцов.Если утро сухое, днем будет дождь.Если запели соловьи, то урожай окажется славнымУтром большая роса - погода будет хорошая.В этот день не рекомендуется мыть голову - будут неприятности.Нельзя заниматься любыми видами строительства - в жилье, заложенном 16 мая, счастья не будет.Категорически не стоит конфликтовать, выяснять отношения, источать негатив.Запрещены ругательства и повышенный тон разговора.Нельзя отправляться на охоту и рыбалку.В этот день не стоит планировать чего-то важного и серьезного.Именины 16 мая отмечают Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна.