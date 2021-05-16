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Перед ЧМ сборную перекрашивают в красно-зеленые цвета: киперы получили правильные шлемы, неподписант за Лукашенко хочет патриотическую клюшку

16.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сборная Беларуси по хоккею заканчивает подготовку в рижскому чемпионату мира, стартующему на следующей неделе. Перед первым матчем на турнире у сборной оставался один спарринг против Казахстана, который планировали на субботу.

Перед ЧМ сборную перекрашивают в красно-зеленые цвета: киперы получили правильные шлемы, неподписант за Лукашенко хочет патриотическую клюшку
Однако игру отменили в день проведения матча: у одного из представителей казахстанской делегации положительный результат на COVID-19.

Тем временем команда Михаила Захарова не только готовится к играм группового этапа ЧМ, но и постепенно облачается в новую цветовую грамму. Два вратаря националки Константин Шостак и Алексей Колосов тренируются в шлемах красно-зеленой расцветки.


По ходу матчей сезона и на прежних тренировках сборной Шостак и Колосов занимались в белом цвете. 





Что же касается третьего вратаря в списке сборной Дэнни Тэйлора, то натурализованный голкипер тренируется и играет в шлеме со времен НХЛ, оставшимся от «Оттавы» (1 матч в сезоне-2017/18).



Однако и канадский кипер отличился в патриотизме. В первом спарринге против Казахстана (0:2) Тэйлор был замечен в красных щитках с орнаментом государственного флага.



Но Тэйлора нельзя назвать родоночальником патриотических цветов у натурализованных голкиперов. Когда-то Кевин Лаланд играл на ЧМ в красно-зелено-белых щитках.

 

На раскрашивании вратарских шлемов в сборной решили не останавливаться – теперь актуальны клюшки определенных расцветок. Нападающий Михаил Стефанович хотел перекрасить свой боевой инструмент из синего цвета в красно-зеленый.

«Синих цветов на форме сборной нет. Хотел красно-зеленую, но не получилось, поэтому будет просто зеленая. Много у кого клюшки такого цвета», – рассказал форвард.


 

При этом удивительно, что Стефанович стал одним из немногих хоккеистов «Юности», не подписавших провластное письмо спортсменов. После окончания сезона появилась информация, что топовый нападающий Экстралиги покинет «юннатов» и перейдет в один из европейских клубов.

Такие цветовые нововведения пришлись по душе далеко не всем беларусам. Реакция общественности показательна.
 
 
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Сборная Беларуси по хоккею заканчивает подготовку в рижскому чемпионату мира, стартующему на следующей неделе. Перед первым матчем на турнире у сборной оставался...
 
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