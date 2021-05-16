ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси сокращается количество банкоматов, инфокиосков и платежных терминалов

16.05.2021 11:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По данным Нацбанка на 1 апреля, в Беларуси было выпущено 15 миллионов 350,9 тысяч банковских карточек. По сравнению с 1 января этого года количество карт уменьшилось на 135,7 тысяч, а по сравнению с 1 января 2020 года — на 177,1 тысяч. Причем сокращение произошло в первую очередь за счет карточек Белкарт, количество карточек других платежных систем за это время приросло. Также по сравнению с предыдущим кварталом в стране стало меньше банкоматов, инфокиосков и платежных терминалов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Количество карточек национальной платежной системы Белкарт на 1 апреля составило 2 миллиона 6,7 тысяч. Это на 330,7 тысяч меньше на сравнению с предыдущим кварталом и на 1 миллион 457,4 тысячи меньше — по сравнению с 1 января 2020 года. По сравнению с пиком в середине 2010-х количество карточек Белкарт снизилось более чем в два раза.

Вместе с тем прирастает количество кобейджинговых карт Белкарт/Maestro, которыми можно расплачиваться в том числе за границей. Их количество на 1 апреля этого года составило 1 миллион 902 тысячи единиц. Это на 0,2 тысячи больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 202,4 тысячи больше по сравнению с началом прошлого года.

Лидером по количеству эмитированных карт является международная платежная система Visa — 5 миллионов 730,6 единиц (плюс 154,1 тысяча по сравнению с первым кварталом и 610,3 тысячи — с началом прошлого года). Следом идет международная платежная система Mastercard с 5 миллионами 708,9 тысячами единиц выпущенных карт (на 41,2 тысячи больше, чем в начале первого квартала, и на 467,4 тысячи больше, чем в начале прошлого года).

Помимо этого в Беларуси также выпускаются карты национальной платежной системы UnionPay. Их количество на 1 апреля составило 3,3 тысяч единиц.

Также по сравнению с предыдущим кварталом в Беларуси сократилось количество объектов платежной инфраструктуры — банкоматов, инфокиосков и платежных терминалов в организациях торговли и сервиса. На 1 апреля в стране было 4345 банкоматов (минус 42 по сравнению с 1 января), 2712 инфокиосков (минус 115) и 160 265 платежных терминалов (минус 3662). При этом 97,1% терминалов на данный момент поддерживает возможность бесконтактных платежей.

В первом квартале 2021 года на безналичные операции пришлось 92,5% от общего количества платежных операций.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также по сравнению с предыдущим кварталом в стране стало меньше банкоматов, инфокиосков и платежных терминалов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 16 мая: самый строгий запрет этого дня, важные традиции и кто именинник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by