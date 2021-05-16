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Обстановка только накаляется. Израиль и сектор Газа обменялись новыми ракетными ударами

16.05.2021 11:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нынешняя ночь на Ближнем Востоке снова была неспокойной. Израиль и сектор Газа обменялись массированными ракетными атаками. С начала обострения конфликта в секторе Газа убиты по меньшей мере 153 человека, в том числе 42 ребенка. Израиль сообщил о 10 погибших, включая двух детей, пишет Reuters.

Израиль нанес удары по дому одного из лидеров ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа, а также его брата. Сообщается, что людей во время атаки в зданиях не было.

Эту атаку обосновали тем, что со стороны сектора Газа были выпущены десятки ракет по Тель-Авиву и другим городам.

Обстановка только накаляется. Израиль и сектор Газа обменялись новыми ракетными ударами

Стороны продолжают вести огонь после того, как Израиль разрушил здание в Газе, в котором размещались офисы Associated Press и Al Jazeera.

Обстановка только накаляется. Израиль и сектор Газа обменялись новыми ракетными ударами

Израильские военные заявили, что в здании располагались военные офисы ХАМАС и что они заранее предупредили гражданских лиц о необходимости покинуть здание.

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая после решения израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. После этого начались протесты местных жителей, Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными обстрелами.

 
 
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Нынешняя ночь на Ближнем Востоке снова была неспокойной. Израиль и сектор Газа обменялись массированными ракетными атаками. С начала обострения конфликта в...
 
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