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В Минске открылась база парусного спорта, куда может прийти даже новичок. Стоимость тренировки — от 30 рублей

16.05.2021 11:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на Минском море открылась база парусного сообщества «Сила ветра». Здесь будут проводить тренировки для новичков и более опытных яхтсменов, дневные и ночные гонки, устраивать парусные лагеря. Ну а те, кому прогулок с инструктором будет недостаточно, смогут записаться в школу капитанов и получить права на управление яхтой.

«Сила ветра» — это многотысячное сообщество людей, помешанных на яхтинге. Его основатели — Максим Пинигин и Саша Сколков — спровоцировали в России интерес к парусной культуре и вот уже более 10 лет развивают ее, стараясь сделать ее доступной для всех, а не только для олигархов и прочих сильных мира сего. Каждый год «Сила ветра» организовывает насыщенные сезоны тренировок и гонок на спортивных яхтах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Геленджике и Сочи. И вот наконец ребята добрались и до Минска.






База «Силы ветра» находится в 25 минутах езды от центра города — в деревне Заречье-1. В распоряжении гостей просторная зона отдыха, раздевалки со всем необходимым, открытый ресторан и гостиница. Летом на территории появится волейбольная площадка.

Но что мы все о постороннем, если самое важное здесь — это суда. Для посетителей здесь имеется 10 яхт собственного производства спортивного класса SV20. Это глиссирующие килевые яхты, оснащенные генакером, стакселем и гротом. Рассчитаны на команду из 4 человек.

В Минске открылась база парусного спорта, куда может прийти даже новичок. Стоимость тренировки — от 30 рублей
В Минске открылась база парусного спорта, куда может прийти даже новичок. Стоимость тренировки — от 30 рублей
В Минске открылась база парусного спорта, куда может прийти даже новичок. Стоимость тренировки — от 30 рублей
В Минске открылась база парусного спорта, куда может прийти даже новичок. Стоимость тренировки — от 30 рублей

Если все эти слова вам вообще ни о чем не говорят, не расстраиваетесь: прогулки, равно как и тренировки, будут проходить в сопровождении инструкторов. Они проведут вводный инструктаж на берегу, будут обучать вас во время занятия и разберут ошибки по его завершении. Записываться можно как новичкам, так и более опытным яхтсменам. Стоимость командной тренировки продолжительностью 2 часа — от 30 до 60 рублей на человека. Тренировки начнутся уже на следующей неделе, расписание скоро появится на сайте. Но чтобы на них попасть, нужно заранее записаться (это можно сделать онлайн).





— Яхтинг не требует каких-то специальных физических навыков. Для прогулок и занятий не нужна специальная экипировка, но лучше иметь с собой непромокаемую ветровку, которая защитит от брызг, перчатки, чтобы веревки не натирали руки, кроссовки или кеды со светлой подошвой, чтобы не чертить по яхте, — вводит в курс дела Ксения Тютюшина, PR-специалист сообщества. — Спускаться на воду лучше тогда, когда есть хотя бы слабый ветер скоростью от 4—5 м/с.

Так, а что там с безопасностью? По словам представителей «Силы ветра», их суда максимально надежны и не переворачиваются, так как внизу в качестве противовеса располагается 200-килограммовый киль.

В Минске открылась база парусного спорта, куда может прийти даже новичок. Стоимость тренировки — от 30 рублей

Помимо тренировок, на базе «Силы ветра» будут устраивать дневные и ночные гонки, спортивные лагеря, лекции о парусном спорте, кинопоказы и т. д. Самые увлеченные смогут записаться в школу капитанов, в которой будут обучать тех, кто хотел бы связать свою жизнь с путешествиями под парусом и получить права на управление яхтой. Занятия будут проходить как онлайн, так и в офлайн-формате. Курс будет включать в себя 12 теоретических занятий и финальный тест, за которым последует практическая часть где-нибудь в Хорватии или Турции. После этого можно получить права, а вместе с ними возможность самостоятельно бронировать лодку в любой точке мира.

В Минске открылась база парусного спорта, куда может прийти даже новичок. Стоимость тренировки — от 30 рублей
В Минске открылась база парусного спорта, куда может прийти даже новичок. Стоимость тренировки — от 30 рублей
В Минске открылась база парусного спорта, куда может прийти даже новичок. Стоимость тренировки — от 30 рублей
База «Силы ветра» работает ежедневно с 10:00 и до 18:00. Находится по адресу: деревня Заречье-1, д. 48/2.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня на Минском море открылась база парусного сообщества «Сила ветра». Здесь будут проводить тренировки для новичков и более опытных яхтсменов, дневные и...
 
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