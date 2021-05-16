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Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 мая

16.05.2021 11:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 мая
Фото из архива БЕЛТА
Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет переменная облачность. Местами, а днем по Брестской и Гродненской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет плюс 6-12 градусов. Днем воздух прогреется до 18-24.
 
 
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Температура воздуха в ночные часы будет плюс 6-12 градусов.
 
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