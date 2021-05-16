Источник материала: UDF



Фото из архива БЕЛТА

БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 16 мая Температура воздуха в ночные часы будет плюс 6-12 градусов.

В воскресенье будет переменная облачность. Местами, а днем по Брестской и Гродненской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди.В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.Температура воздуха в ночные часы будет плюс 6-12 градусов. Днем воздух прогреется до 18-24.