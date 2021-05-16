Очередная операция по спасению экономики? Распечатывают неприкосновенный банковский резерв

Источник материала: UDF



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«Законопроектом предусматривается возможность размещать временно свободные денежные средства Агентства в облигации ОАО «Банк развития Республики Беларусь» […] Банк развития Беларуси при этом получит дополнительный устойчивый источник финансовых ресурсов […]», — отмечалось в статье БЕЛТА.

«Особенно все это вызывает беспокойство на фоне риторики о новом инвестиционном цикле и укрупнении в связи с ним роли Банка развития, — комментирует ситуацию экономист Дмитрий Крук. — Вполне допускаю, что вся эта история осуществляется для того, чтобы обеспечить новой порцией денег этот самый «инвестиционный цикл».

«При формальной оценке, облигации Банка развития будут классифицироваться как первоклассный по качеству актив, но надежность и ликвидность де-юре и де-факто могут существенно отличаться, и надежность этих инструментов будет зависеть от надежности и ликвидности самого Банка развития. И хотя сейчас насчет него, кажется, не о чем беспокоится, гарантировать, что такая же ситуация сохранится в будущем, никто не может. И даже если по этим облигациям — если они будут в иностранной валюте — будет дополнительная ответственность Минфина, никто не может дать стопроцентных гарантий, что они [обязательства] будут исполнены в случае форс-мажора», — считает Крук.

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