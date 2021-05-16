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Израиль нанес ракетные удары по домам лидеров ХАМАС в секторе Газа

16.05.2021 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Израиль и ХАМАС обменялись новыми ракетными ударами.

Израиль нанес ракетные удары по домам лидеров ХАМАС в секторе Газа

Как сообщает The Times of Israel, с вечера субботы до утра воскресенья в сторону Израиля было выпущено более 130 снарядов, в том числе 55 — по Тель-Авиву. Большинство атак отразила система противоракетной обороны «Железный купол».

В ответ израильские военные атаковали дома нескольких высокопоставленных членов палестинского движения. В частности, целями стали дома лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата Мухаммеда Синвара, а также командующего батальоном «Аль-Фаркаин» Халеда Манамары и заместителя главы политбюро ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи.

Также атаке со стороны Израиля подверглась сеть туннелей, которые использует ХАМАС, тайники с оружием и площадки для запуска ракет.

Нынешнее обострение палестино-израильского конфликта — крупнейшее с 2014 года. Поводом стало рассмотрение в израильском суде вопроса о выселении нескольких палестинских семей из их домов в районе Храмовой горы в Иерусалиме, что вызвало столкновения между арабскими протестующими и израильской полицией, в итоге переросшие в массовые беспорядки, напоминает РБК.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

 

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Израиль и ХАМАС обменялись новыми ракетными ударами.
 
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