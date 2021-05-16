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Сегодня в Беларуси ожидается до 24 градусов тепла

16.05.2021 11:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье 16 мая в Беларуси ожидается теплая погода с переменной облачностью. Воздух прогреется до 18—24 градусов тепла.

Сегодня в Беларуси ожидается до 24 градусов тепла
Фото pixabay.com

Кратковременные дожди прогнозируются на территории Брестской и Гродненской областей. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый.

В Минске вероятность кратковременных дождей составляет 30-40%. Температура воздуха днем составит 19—21 градус тепла, вечером ожидается +15..+18°C.

По данным Белгидромета, в ближайшие дни сохранится теплая и влажная погода.

Так, в понедельник 17 мая погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты из Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди по всей стране, днем по северо-востоку сильные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +9..+14, днем +16..+21, местами по востоку страны до 25 градусов тепла.

Во вторник 18 мая в связи с приходом атмосферных фронтов с территории Украины ожидается облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью +8..+15, днем +14..+20, местами до 22 градусов тепла.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 16 мая в Беларуси ожидается теплая погода с переменной облачностью. Воздух прогреется до 18—24 градусов тепла.
 
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