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У вас такая? Чиновники назвали среднюю зарплату по Минску в 2020 году
Источник материала: Партизан
Ее высчитывали без учета микро-и малых организаций.
Фото: Blizko.by
Главное статистическое управление города Минска опубликовало статистический обзор о занятости и сфере труда в столице за 2020 года. В числе прочих показателей они озвучили и номинальную начисленную среднемесячную заработную плату работников.
Итак, в 2020 года в среднем каждый работающий минчанин получал 1 тысяча 782,2 рубля в месяц. В организации уточняют, что эта цифра выведена без учета зарплат работников микро-и малых организаций,
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Ее высчитывали без учета микро-и малых организаций.
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