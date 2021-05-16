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У вас такая? Чиновники назвали среднюю зарплату по Минску в 2020 году

16.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ее высчитывали без учета микро-и малых организаций.


Фото: Blizko.by
 
Главное статистическое управление города Минска опубликовало статистический обзор о занятости и сфере труда в столице за 2020 года. В числе прочих показателей они озвучили и номинальную начисленную среднемесячную заработную плату работников.
 
Итак, в 2020 года в среднем каждый работающий минчанин получал 1 тысяча 782,2 рубля в месяц. В организации уточняют, что эта цифра выведена без учета зарплат работников микро-и малых организаций, пишет blizko.by. 
 
Теги: Минск
 
 
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Ее высчитывали без учета микро-и малых организаций.
 
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