В Телеграме появились адреса гомельских прокуроров, но им это не понравилось — возбуждены уголовные дела

пишет Cильные новости. Как отмечает прокуратура Гомельской области, сведения в Телеграме были опубликованы «без согласия потерпевших»,Cильные новости.





Сообщается, что в этом месяце «неустановленные лица» в одном из публичных чатов Телеграма «распространили сведения» о частной жизни прокурорских работников.





В публикации были указаны «персональные данные и постоянные места жительства прокуроров».





Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.179 УК РБ.





Уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Гомельской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры.