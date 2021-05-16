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В Бресте с понедельника закрывают часть улицы Мицкевича
Источник материала: Tut.by
В Бресте с понедельника закрывают часть улицы Мицкевича. Соответствующее решение
Движение транспорта будет запрещено по четной стороне улицы Мицкевича на участке от Горького до бульвара Космонавтов с 17 по 21 мая.
Ограничения связаны с ремонтом дороги.
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