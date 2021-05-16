Источник материала: Tut.by

В Бресте с понедельника закрывают часть улицы Мицкевича. Соответствующее решение приняли местные власти.

Движение транспорта будет запрещено по четной стороне улицы Мицкевича на участке от Горького до бульвара Космонавтов с 17 по 21 мая.

Ограничения связаны с ремонтом дороги.

Учитывайте эту информацию при планировании маршрутов.

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