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В Минске произошла серьезная авария с участием милицейской машины

16.05.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фото серьезной аварии, произошедшей поздно вечером в субботу, 15 мая, в столичном микрорайоне Чижовка на пересечении улиц Ташкентская и Уборевича TUT.BY прислали читатели.




Судя по всему, столкновение с участием автомобиля Департамента охраны произошло из-за конфликта левого поворота.

Получить официальных комментариев по ДТП TUT.BY пока не удалось. В причинах произошедшего разбирается ГАИ, по нашей информации, никто серьезно не пострадал.



Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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По нашей информации, никто серьезно не пострадал.
 
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