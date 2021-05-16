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В Минске произошла серьезная авария с участием милицейской машины
Источник материала: Tut.by
Фото серьезной аварии, произошедшей поздно вечером в субботу, 15 мая, в столичном микрорайоне Чижовка на пересечении улиц Ташкентская и Уборевича TUT.BY прислали читатели.
Судя по всему, столкновение с участием автомобиля Департамента охраны произошло из-за конфликта левого поворота.
Получить официальных комментариев по ДТП TUT.BY пока не удалось. В причинах произошедшего разбирается ГАИ, по нашей информации, никто серьезно не пострадал.
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По нашей информации, никто серьезно не пострадал.
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