В Минске произошла серьезная авария с участием милицейской машины

Источник материала: Tut.by

Фото серьезной аварии, произошедшей поздно вечером в субботу, 15 мая, в столичном микрорайоне Чижовка на пересечении улиц Ташкентская и Уборевича TUT.BY прислали читатели.













Судя по всему, столкновение с участием автомобиля Департамента охраны произошло из-за конфликта левого поворота.

Получить официальных комментариев по ДТП TUT.BY пока не удалось. В причинах произошедшего разбирается ГАИ, по нашей информации, никто серьезно не пострадал.









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