Запредельная сложность и цена — впечатления от экшена Returnal

Источник материала: Onliner Кажется, такого еще не было: первый значимый эксклюзив для новой PlayStation появился спустя полгода после выхода консоли на рынок. Все, что было до Returnal — либо «кросс-ген», доступный и на PlayStation 4 (вроде Spider-Man: Miles Morales), либо очень уж незаметные продукты. Returnal оказалась пусть и не лучшим продуктом для заманивания аудитории к приставке, но все же игра самобытная и мало на что похожая.

Снова и снова

Астронавт Селена получает загадочный сигнал с некой планеты и решает изучить ее подробнее. Но космический корабль терпит крушение на подлете. Женщина оказывается одна, без связи, на очень странной планете с опаснейшими обитателями. И это лишь начало всех проблем: героиня с ужасом обнаруживает свой же труп с обрывочными аудиозаписями. Из них следует, что Селена уже была здесь, и не один раз. После каждой гибели она приходит в себя на терпящем крушение корабле и вновь оказывается на той же планете, но уже в других условиях: антураж меняется.





Что гораздо хуже — после каждой смерти мы начинаем игру практически при стартовых условиях: базовое оружие, никаких апгрейдов и улучшений, а все враги возродились. Даже в хардкорной Bloodborne разработчики были более гуманными к игрокам.





Но создатели Returnal пошли еще дальше: мало того что начинаем все время с нуля, так еще и выходить из игры фактически нельзя — иначе прогресс опять сбросится. Игру можно лишь свернуть, выйдя в меню консоли. Но если запустите другой проект — Returnal закроется и прогресс исчезнет. Выключите консоль — будет то же самое. Правда, можно оставить PlayStation 5 в режиме ожидания. Однако что делать на случай отключения электричества?

Сначала Returnal кажется просто в меру сложной: мол, да, тяжело, местами очень, но пройти реально. Однако после 10—15 смертей, каждый раз оказываясь в одной и той же локации, начинаешь задумываться. И тут выясняется, что игра довольно глубокая и проходить ее нужно не по принципу «беги и стреляй». Только вот разработчики об этом почти не говорят — разбираться в Returnal нужно самому.

В игре большое количество ресурсов и инструментов для выживания. Но и тут есть дополнительный элемент сложности: некоторые эффекты оказывают не положительный, а негативный эффект. Заранее, конечно, об этом не сообщают. И под видом неизвестного артефакта мы можем получить снижение выносливости или еще что угодно. С учетом и без того запредельной сложности начинаешь дважды думать, подбирать ли незнакомый предмет.





До релиза казалось, что локации в Returnal случайно генерируемые: по крайней мере, в жанре «рогалика» это вполне нормальное явление. Но быстро замечаешь, что все не так. Территория просто поделена на небольшие участки с вратами у входа и выхода. С каждым новым стартом уровня эти участки просто складываются в разном порядке, и в результате локации быстро приедаются — особенно если учитывать, что бегать по ним предстоит не один десяток раз. Но есть и положительный момент. Запомнив территорию, начинаешь проходить уровень быстрее, а в боях вести себя грамотнее: уже знаешь, где спрятаться и куда нужно бежать дальше.

После надцатой гибели Селены определенно возникнет мысль не вести бой на каждой локации, а пулей пробежать все участки, сохранив здоровье героини. Однако эта тактика не особо работает: в таком случае мы дойдем до серьезной сечи без ресурсов, на которые можно получить улучшения, и с пушкой сомнительной полезности. Выходить в таких условиях одновременно против нескольких мини-боссов, способных убить Селену двумя ударами, — значит наверняка начинать все сначала. Но если зачищать каждую локацию и собирать ресурсы, возникает другая проблема: прийти к боссу можно на последнем издыхании. Аптечки встречаются редко, здоровья они восполняют мало — в общем, ситуация непростая со всех сторон.





Однако выбрав подходящую себе тактику и более-менее освоившись, начинаешь понимать суть Returnal. Прохождение захватывает, и гибель Селены воспринимаешь как очередной вызов: пусть в этот раз не получилось, но в следующий сделаю по-другому и продвинусь дальше. Тем более что сами бои отличные: у врагов разные атаки, ведение боя зависит от вашего оружия, нужно постоянно прыгать и быстро перемещаться, стоит на мгновение остановиться — скорее всего, последует новый рестарт. Даже простая перезарядка оружия представлена с особенностью: когда Селена начинает менять обойму, нужно вовремя нажать кнопку — и тогда перезарядка произойдет гораздо быстрее. Аналогичная система в Gears of War, где бои тоже особенно плотные и напряженные.

Техническое превосходство

В Returnal определенно лучшая реализация возможностей DualSense на данный момент. Новые фишки геймпада — детализированная вибрация, адаптивные триггеры — задействованы на полную. Что-то близкое было пока только в Astro’s Playroom. Но если там платформер просто демонстрировал возможности геймпада, то здесь уже представлен пример реального использования в полноценном продукте. DualSense откликается во время дождя, при беге героини, при получении урона и стрельбе — и все это с невероятной точностью и без намека на задержку. Плюс классное применение адаптивных триггеров: если слегка нажать L2, Селена прицелится из оружия, а при зажатии курка до упора активируется альтернативный режим стрельбы.





Игра выглядит превосходно: высокая детализация текстур, потрясающие эффекты — даже если действие происходит ночью, во время перестрелок здесь словно фейерверки разрываются. Впрочем, тут ожидать чего-то иного было бы странно: игра вышла только на PlayStation 5, и поскольку это единственный весомый эксклюзив, Sony наверняка поставила разработчикам высокую планку.

И все бы хорошо, но у Returnal есть одна по-настоящему серьезная проблема — это даже не сложность, однообразие геймплея или повторяющиеся локации. Дело в цене. Почему-то Sony выставила ценник как за полноценную и большую ААА-игру — 5500 российских рублей, что превращается примерно в 185 белорусских. Продавать Returnal по той же цене, которая будет определена и для новых God of War с Horizon — это чересчур. Returnal выступает совсем в другой лиге, игра — просто красивый и скоротечный «рогалик», к тому же очень нишевый из-за своей специфики.