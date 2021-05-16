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Врачи назвали самое вредное печенье: убивает сердце и желудок

16.05.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врачи назвали самое вредное печенье: убивает сердце и желудок
Фото: freepik.com
Врачи-диетологи перечислили три вида печенья, которое является самым вредным для организма, а в особенности - для детского. От каких кондитерских вкусняшек стоит отказаться, чтобы не «убить» микрофлору желудка и не нарушить работу сердца - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет health.glavred.info.

Печенье с глазурью


От такого лакомства врачи настоятельно рекомендуют отказаться. Несомненно, вред несет лишний сахар, на основе которого делают глазурь. Но не только. В нее добавляют вредные Е-добавки (Е200, Е322 и Е160а), которые провоцируют аллергию. Особенно опасно такое печенье для детского организма.

А добавка Е475, которой также пичкают глазурованное печенье, плохо влияет на микрофлору желудка.

Песочное печенье


Оно кажется безобидным, ведь в таком печенье нет начинки, токсичных красителей и прочих "прелестей".

Но врачи говорят, что песочное печенье опасно. Так как из-за рассыпчатой текстуры сладость быстро теряет товарный вид, в нее часто добавляют добавку Е-527.

Но главным злом песочного печенья, конечно же является трансжир маргарин, на основе которого и делают лакомство. Этот жир приводит к тому, что образуются холестериновые бляшки, что чревато проблемами с сердцем, сосудами, возникновением ожирения.

Овсяное печенье


Хотя оно считается самым безобидным, это не так. В овсяном печенье слишком много сахара и жира, который вряд ли пойдет кому-то на пользу. Особенно современным детям, которые мало двигаются и много времени проводят с гаджетами.

Кроме того в магазинном овсяном печенье есть добавка Е503, которая тоже может вызвать аллергию и сыпь.
 
 
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От такого лакомства врачи настоятельно рекомендуют отказаться.
 
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