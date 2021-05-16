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Белорусский силач протащил колонну из 13 машин на 10 метров

16.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посмотрите, как силач из Гродно тащит на канате 13 легковых машин в сцепке. Колонна авто растянулась на 30 метров, силач смог протянуть их на десять метров, используя только свою силу и выносливость.


Как это было, смотрите на видео.

Необычную акцию решил провести известный гродненский спортсмен Александр Кодис, который заслуженно считается одним из сильнейших людей в Европе. Несколько лет назад на глазах у жителей Гродно он тянул 12-тонный троллейбус с пассажирами, после этого появилась новая интересная цель. 

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"Два года назад поставил цель протянуть в сцепке не меньше десяти машин. Наконец, осуществил задумку. В итоге вышло даже лучше – 13 машин и 10 метров. Слава Богу! Дальше – больше", – поделился со Sputnik Александр Кодис.

По его словам, особых тренировок у него не было. Единственное – накануне провели две пробные репетиции, сначала с колонной из восьми, затем – с колонной из десяти машин. В итоге, спортсмен понял, что может больше и увеличил количество авто.

"Взял 13, потому что это наша счастливая семейная цифра. Еще в детстве летом помогал отцу работать на комбайне, у которого был номер 13, и мы всегда побеждали. С детства она приносит удачу", – рассказал Александр.

По его словам, тащить колонну машин оказалось сложной задачей из-за технической сложности, которую не удалось устранить. Из-за большой длины была большая сила сопротивления. Также у некоторых машин была более мягкая сцепка с асфальтом и они пружинили и тормозили всю колонну.

"Если бы это был один 20-ти или 25-тонный автомобиль, то тащить его было бы намного легче. Тут самое сложное – это сдвинуть с места, а дальше тянуть легче. Когда тащишь 30-метровую колонну, то каждый шаг вперед как самый первый. Пришлось задействовать не только силу, но и общую выносливость", – пояснил спортсмен. 

Александр Кодис занимается пауэрлифтингом около 15 лет, много тренируется, участвует в международных состязаниях. Часто его называют "железным человеком" и одним из сильнейших людей Европы. Александ Кодис – двукратный чемпион мира и кубка мира, двукратный чемпион Европы и кубка Европы по пауэрлифтингу.

В промежутках между тренировками он периодически устраивает необычные акции. Лет пять назад спортсмен тащил в связке пять машин, в 2018 году – протянул 12-тонный троллейбус с пассажирами, после этого – нес 200-килограмовый камень по гродненской "лестнице любви".
 
Теги: Гродно
 
 
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Посмотрите, как силач из Гродно тащит на канате 13 легковых машин в сцепке. Колонна авто растянулась на 30 метров, силач смог протянуть их на десять метров, используя...
 
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