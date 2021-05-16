Как молодежи найти первую работу. Советы эксперта

Источник материала: Tut.by

Нынешнюю ситуацию на рынке труда в Беларуси сложно назвать благоприятной: крупные промышленные предприятия продолжают сокращать штат, фактическая безработица по-прежнему выше отметки в 200 тысячи человек (это больше чем в 20 раз выше официальной). Отрасли, которые пострадали из-за пандемии — в том числе транспорт, туризм, пока еще восстанавливаются. Все это — дополнительные вызовы для молодых специалистов, которым и в прежние времена зачастую непросто было найти первое рабочее место — после получения диплома или даже для подработки во время учебы. Поговорили с экспертом, как молодежи найти работу, а также пообщались с теми, кому удалось трудоустроиться еще будучи студентом.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Директор и со-собственник кадрового агентства «KIAT» Игорь Кочетов советует молодежи, чтобы проще найти первое рабочее место, проходить бесплатные стажировки и даже участвовать в волонтерской деятельности.

— Многие начинают с низких должностей, но потом с опытом повышают компетентность и зарплату. Если опыта нет вообще, лучше начинать работу за небольшую зарплату, — говорит Игорь. — Поверьте, работодателю жалко будет отпустить специалиста через пару месяцев, если он увидит, что человек что-то из себя представляет. Например, сейчас открываются различные call-центры, которые работают удаленно. Я знаю случай, когда девушка работала больше двух месяцев бесплатно. Потом она подошла к директору и спросила: «Как дальше?». На следующий день начальник подписал контракт и предложил небольшую зарплату. Все просто, гораздо сложнее найти человека и обучить.

Эксперт говорит, что студенты могут попробовать себя в том числе в сфере продаж, а также на джуниорских позициях в ИТ-компаниях.

— Если вы коммуникабельны, грамотно говорите и пишете, тогда вас с удовольствием возьмут в различные отделы продаж. Например, IT-сфера быстро развивается, поэтому без проблем берут на джуниорские позиции студентов 3−4 курсов профильных вузов. Правда, студентам можно устраиваться только на 0,5 ставки, что уже отменяет преимущество перед другими. Нужно помнить, что в любом случае большинство компаний предпочитают людей с опытом.

Игорь Кочетов считает, что белорусская государственная система трудоустройства имеет свои плюсы и минусы. Например, студенты бюджетной формы обучения имеют обязательное распределение, что не оставит их без работы в любом случае. Но тут есть и проблема: часто их могут отправить в нежеланное место работы.

Молодежь — про первую работу: «Главное — как специалист себя показывает»

Иван работает в одной из ИТ-компаний. Он прошел в конце сентября стажировку.

— Совмещать с учебой изначально было несложно: я грамотно распоряжаюсь своим временем. Это не помешало учебе, а скорее даже помогло. Я стал лучше разбираться в некоторых предметах, получал новые скиллы. В коллективе меня приняли хорошо: с первых дней на стажировке я ощущал дружелюбную атмосферу. Все относились ко мне с пониманием, если нужно — помогали. Я выгляжу очень молодо, но мне это никак не мешало. Ведь самое главное — это то, как специалист себя показывает. Моё место работы стало для меня местом моей учебной практикой.

Ирина работала SMM-менеджером в салоне красоты, потом в рекламном агентстве и в биомаркете.

— До этого меня не взяли работать в один из баров. Мне сказали, что им понравились мои тестовые, но огромный минус — я студентка, — делится Ирина. — До того, как я выполню тестовые, ко мне всегда много вопросов, есть какое-то пренебрежение. После тестового обычно меняют мнение.

Сейчас Ирина работает контент-менеджером в ресторане.

— Я учусь не совсем на той специальности, где хочу работать. Соответственно мне нужно иметь опыт работы и навыки, чтобы устроиться после универа на работу. Также сейчас мои родители не в состоянии меня обеспечивать — приходится зарабатывать самой. Из-за этого случаются проблемы с организацией времени: бывают сильные выгорания и усталость.

Дарья на первом курсе верстала корпоративный журнал для одной сети ресторанов. Также летом после первого курса устроилась на работу в магазин одежды, где проработала 4 месяца

— На работу я устраивалась с целью сепарироваться от родителей: хотела материальным способом брать за себя ответственность. С отказами по работе я встретилась лицом к лицу в 2020, когда пыталась найти работу на протяжении 4 месяцев. Меня не брали из-за отсутствия опыта, — делится Дарья. — Из-за этого я столкнулась с депрессивными состояниями. Позже в инстаграме я увидела, что фотограф ищет себе ассистентов и решила откликнуться — тогда пошло поехало. У меня получалась снимать бэкстэйджи на телефон — меня начали замечать бренды. Сейчас я занимаюсь мобильной съемкой, SMM, созданием визуалов для брендов и обычных людей.