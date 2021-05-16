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Как этот Duster занесло в русло «секретной» горной реки под Минском?

16.05.2021 12:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Знаете о «секретной» горной реке под Минском? Знаете, конечно, мы рассказывали о ней. Слаломный канал — уникальное для Беларуси спортивное сооружение, искусно интегрированное в Вилейско-Минскую водную систему. Находится оно в протоке, соединяющем Минское море с водохранилищем Криница. Объект был построен в 1981 году. Непонятно одно: как туда занесло Renault Duster?

Фотографии Onliner прислал наш читатель. Автомобиль находился в русле канала, из которого, как считают эксперты, при определенной доле стараний и везения мог бы выехать. Но машина села на мель: застряла между двумя отрогами и, кажется, без посторонней помощи сняться уже не могла.

Как этот Duster занесло в русло «секретной» горной реки под Минском?

Подробности нам пока неизвестны, ГАИ не распространяла информацию о таком инциденте, и есть большие сомнения относительно того, что кто-то вообще вызывал ГАИ.

Как этот Duster занесло в русло «секретной» горной реки под Минском?

Так что перед нами очередная фотозагадка, и мы обращаемся к нашим читателям, которым известна ситуация, с просьбой выйти на связь: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Знаете о «секретной» горной реке под Минском? Знаете, конечно, мы рассказывали о ней. Слаломный канал — уникальное для Беларуси спортивное сооружение, искусно...
 
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