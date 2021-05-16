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Как этот Duster занесло в русло «секретной» горной реки под Минском?
Источник материала: Onliner
Знаете о «секретной» горной реке под Минском? Знаете, конечно, мы
Фотографии Onliner прислал наш читатель. Автомобиль находился в русле канала, из которого, как считают эксперты, при определенной доле стараний и везения мог бы выехать. Но машина села на мель: застряла между двумя отрогами и, кажется, без посторонней помощи сняться уже не могла.
Подробности нам пока неизвестны, ГАИ не распространяла информацию о таком инциденте, и есть большие сомнения относительно того, что кто-то вообще вызывал ГАИ.
Так что перед нами очередная фотозагадка, и мы обращаемся к нашим читателям, которым известна ситуация, с просьбой выйти на связь:
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