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Очереди на границе снова растут: на выезде из Беларуси – около тысячи фур
16.05.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая – Sputnik. Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси в ЕС, за ситуацией можно следить на сайте Госпогранкомитета.
В самом популярном пункте пропуска "Каменный Лог" оформления ждут более 250 грузовиков, в "Привалке" - 140, почти столько же в "Котловке", около 50 – "Беняконях" и в "Видзах".
В на границе с Латвией в "Григоровщине" хотят выехать 110 большегрузов, в "Урбанах" – примерно 60.
Через Польшу в пункте пропуска "Брузги" собираются выехать 120 грузовиков, в "Берестовице" – в два раза меньше, проще всего попасть в ЕС через "Козловичи" – всего 20 машин.
Очередь сформировалась, несмотря на единственный день отдыха в конце этой недели.
Как ранее неоднократно отмечал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, на обстановку в литовском направлении влияет отсутствие ограничения на ввоз топлива. Многие выбирают путь Литву как наименее затратный в плане заправки.
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Самым загруженным традиционно остается литовское направление. Перед пунктами пропуска здесь скопилось 600 большегрузов.
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