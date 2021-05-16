Очереди на границе снова растут: на выезде из Беларуси – около тысячи фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Около тысячи грузовиков ожидают выезда из Беларуси в ЕС, за ситуацией можно следить на сайте Госпогранкомитета.

В самом популярном пункте пропуска "Каменный Лог" оформления ждут более 250 грузовиков, в "Привалке" - 140, почти столько же в "Котловке", около 50 – "Беняконях" и в "Видзах".

В на границе с Латвией в "Григоровщине" хотят выехать 110 большегрузов, в "Урбанах" – примерно 60.

Через Польшу в пункте пропуска "Брузги" собираются выехать 120 грузовиков, в "Берестовице" – в два раза меньше, проще всего попасть в ЕС через "Козловичи" – всего 20 машин.

Очередь сформировалась, несмотря на единственный день отдыха в конце этой недели.

Как ранее неоднократно отмечал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, на обстановку в литовском направлении влияет отсутствие ограничения на ввоз топлива. Многие выбирают путь Литву как наименее затратный в плане заправки.