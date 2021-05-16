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Беда для Лукашенко, беда для страны. Что продемонстрировал визит на экорынок (фото)
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
В пятницу 14 мая Александр Лукашенко 14 мая посетил экорынок в «Валерьяново» в Минском районе.
Лукашенко все больше похож на обычного пенсионера
В соцсетях руководителя страны многие давно вместо «батьки» называют «дедом». Лукашенко дает много поводов для этого – в том числе своим внешним видом. Вот и на рынке в Вальерьяново он появился в клетчатой куртке-бомбере.
В толпе чиновников руководитель страны был единственным человеком без делового костюма. Если показать фотографию жителям дальнего зарубежья, то, наверняка, они посчитают, что на снимке не президент, а обычный покупатель из числа пенсионеров.
Очередной провальный проект Лукашенко
Одна из причин, загнавшая белорусскую экономику в тупик – грандиозные проекты, которые инициируются руководителем страны и оказываются крайне неэффективными. Экорынок в Валерьяново стал очередным примером из этого длинного ряда.
Лукашенко поручил создать его несколько лет назад: мол, надо удовлетворить запрос на экологически чистую продукцию, которую будут продавать фермеры. Но проект конкурента Комаровки с самого начала выглядел провальным. Как фермерам может быть выгодно везти продукцию на рынок за МКАД, где нет потока покупателей хотя бы в силу географического расположения?
В результате сегодня в Минском районе стоит новое четырехэтажное здание, где торговыми точками заполнен только первый этаж – да и то благодаря продукции государственных агрокомбинатов «Ждановичи» и «Дзержинский».
Экорынок работает в убыток и стал новой гирей для бюджета.
«Ежемесячно инвестору надо компенсировать порядка 200 тысяч. Расходы на этот объект пока превышают его доходы», – признался председатель Миноблисполкома Александр Турчин.
Олексин становится №1 среди приближенных бизнесменов
Пока прежний №1 Юрий Чиж уже второй раз за решеткой, Алексей Олексин, известный в том числе благодаря «Табакеркам», постепенно выходит из тени. В Валерьяново бизнесмен при телекамерах общался с Лукашенко.
Власти решили спихнуть убыточный проект Олексину. И, похоже, от прежней идеи не останется и следа. Как сообщили по государственному телевидению, планируется превратить объект в торгово-развлекательный хаб. Олексин заявил, что экорынок закроют на два месяца на реконструкцию.
Лукашенко вновь не увидел народной любви
Когда-то руководитель страны рассказывал: однажды он решил выйти из Администрации президента и прогуляться по улице, но его мгновенно окружили прохожие и от счастья чуть ли не порвали на нем рубашку.
Теперь же для Лукашенко беда: по экорынку он блуждал в кампании чиновников полтора часа, но пропагандисты так и не смогли показать ажиотажа вокруг его персоны – покупатели со словами благодарности не подходили.
Не имея соответствующей картинки, по госТВ опустились до фраз:
«Многие покупатели, увидев президента, были удивлены, что вместе с ними здесь закупается и глава государства. Были даже слышны реплики: мы и не думали, что наш президент настолько открыт и душевен».
Показательно, что и фермеры при личном общении не высказывали Лукашенко больших симпатий. По телевидению показали, как один из них – мужчина по имени Александр – не захотел меняться коровами с Лукашенко. Приводим их диалог.
«Лукашенко: То есть я могу свое молоко коровье продавать тебе?
Фермер: Ну, если пройдете.
– Нет, у меня по качеству, по цене договоримся.
– А какая у вас жирность?
– Жирность? 4,6 – 4,8 %.
– А у нас – 5,6 %.
– 5,6? А что это за корова?
– Айрширская.
– Нет, у меня черно-пестрая обычная. То есть тебе мое молоко не подойдет?
– Вот у нас такие коровы.
– Слушай, ты продвинутый человек.
– Я вам могу подтвердить.
– Серьезно? Мы можем обменяться.
– Нет, я на черно-пеструю не меняюсь».
Все три госканала смогли показать общение Лукашенко только с одним покупателем – бизнесменом Николаем Бурносом.
Руководитель страны не узнал человека, с которым в прошлом встречался. Бизнесмен же, как показалось, опешил, когда Лукашенко стал проверять его покупки. Слов симпатий руководителю страны он также не высказал.
Лукашенко молчит о злободневных темах
В который раз журналистам президентского пула не дали команды задать Лукашенко острые вопросы. А их меньше не становится.
Например, в день визита начался судебный процесс по «делу студентов». Разве справедливо, что совсем молодых людей столько времени держат в тюрьме за высказывание политической позиции, а теперь еще и судят? Конечно, говорить Лукашенко об этом не хочется.
Беда для страны: непопулярный руководитель страны отказывается уходить в отставку, а вместо этого проводит репрессии и провальную экономическую политику.
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Лукашенко все больше похож на обычного пенсионера.
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