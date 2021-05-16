Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

Лукашенко все больше похож на обычного пенсионера

Очередной провальный проект Лукашенко

Олексин становится №1 среди приближенных бизнесменов

Лукашенко вновь не увидел народной любви

«Многие покупатели, увидев президента, были удивлены, что вместе с ними здесь закупается и глава государства. Были даже слышны реплики: мы и не думали, что наш президент настолько открыт и душевен».

Лукашенко молчит о злободневных темах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беда для Лукашенко, беда для страны. Что продемонстрировал визит на экорынок (фото) Лукашенко все больше похож на обычного пенсионера.

В пятницу 14 мая14 мая посетил экорынок в «Валерьяново» в Минском районе.рассказывает о показательных моментах с этого визита.В соцсетях руководителя страны многие давно вместо «батьки» называют «дедом». Лукашенко дает много поводов для этого – в том числе своим внешним видом. Вот и на рынке в Вальерьяново он появился в клетчатой куртке-бомбере.В толпе чиновников руководитель страны был единственным человеком без делового костюма. Если показать фотографию жителям дальнего зарубежья, то, наверняка, они посчитают, что на снимке не президент, а обычный покупатель из числа пенсионеров.Одна из причин, загнавшая белорусскую экономику в тупик – грандиозные проекты, которые инициируются руководителем страны и оказываются крайне неэффективными. Экорынок в Валерьяново стал очередным примером из этого длинного ряда.Лукашенко поручил создать его несколько лет назад: мол, надо удовлетворить запрос на экологически чистую продукцию, которую будут продавать фермеры. Но проект конкурента Комаровки с самого начала выглядел провальным. Как фермерам может быть выгодно везти продукцию на рынок за МКАД, где нет потока покупателей хотя бы в силу географического расположения?В результате сегодня в Минском районе стоит новое четырехэтажное здание, где торговыми точками заполнен только первый этаж – да и то благодаря продукции государственных агрокомбинатов «Ждановичи» и «Дзержинский».Экорынок работает в убыток и стал новой гирей для бюджета.«Ежемесячно инвестору надо компенсировать порядка 200 тысяч. Расходы на этот объект пока превышают его доходы», – признался председатель Миноблисполкома Александр Турчин.Пока прежний №1уже второй раз за решеткой,, известный в том числе благодаря «Табакеркам», постепенно выходит из тени. В Валерьяново бизнесмен при телекамерах общался с Лукашенко.Власти решили спихнуть убыточный проект Олексину. И, похоже, от прежней идеи не останется и следа. Как сообщили по государственному телевидению, планируется превратить объект в торгово-развлекательный хаб. Олексин заявил, что экорынок закроют на два месяца на реконструкцию.Когда-то руководитель страны рассказывал: однажды он решил выйти из Администрации президента и прогуляться по улице, но его мгновенно окружили прохожие и от счастья чуть ли не порвали на нем рубашку.Теперь же для Лукашенко беда: по экорынку он блуждал в кампании чиновников полтора часа, но пропагандисты так и не смогли показать ажиотажа вокруг его персоны – покупатели со словами благодарности не подходили.Не имея соответствующей картинки, по госТВ опустились до фраз:Показательно, что и фермеры при личном общении не высказывали Лукашенко больших симпатий. По телевидению показали, как один из них – мужчина по имени Александр – не захотел меняться коровами с Лукашенко. Приводим их диалог.«Лукашенко: То есть я могу свое молоко коровье продавать тебе?Фермер: Ну, если пройдете.– Нет, у меня по качеству, по цене договоримся.– А какая у вас жирность?– Жирность? 4,6 – 4,8 %.– А у нас – 5,6 %.– 5,6? А что это за корова?– Айрширская.– Нет, у меня черно-пестрая обычная. То есть тебе мое молоко не подойдет?– Вот у нас такие коровы.– Слушай, ты продвинутый человек.– Я вам могу подтвердить.– Серьезно? Мы можем обменяться.– Нет, я на черно-пеструю не меняюсь».Все три госканала смогли показать общение Лукашенко только с одним покупателем – бизнесменомРуководитель страны не узнал человека, с которым в прошлом встречался. Бизнесмен же, как показалось, опешил, когда Лукашенко стал проверять его покупки. Слов симпатий руководителю страны он также не высказал.В который раз журналистам президентского пула не дали команды задать Лукашенко острые вопросы. А их меньше не становится.Например, в день визита начался судебный процесс по «делу студентов». Разве справедливо, что совсем молодых людей столько времени держат в тюрьме за высказывание политической позиции, а теперь еще и судят? Конечно, говорить Лукашенко об этом не хочется.Беда для страны: непопулярный руководитель страны отказывается уходить в отставку, а вместо этого проводит репрессии и провальную экономическую политику.