Генпрокурор Швед: из сопредельных государств предпринимаются активные попытки внедрить нацизм в наше общество

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что из-за рубежа предпринимаются активные попытки внедрить в белорусское общество нацизм с целью радикализировать действия, направленные на свержение законной власти.





«События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, предпринимаются активные попытки внедрить вот эту коричневую чуму в наше общество, вот эту заразу, которая называется нацизм», — сказал Швед в эфире телеканала «Беларусь 1».

Генпрокурор считает, что идеи, которые составляют основу нацизма, стали активно распространяться через Telegram и другие соцсети среди белорусского общества, и в первую очередь среди молодежи. Эти идеи, по мнению Шведа, исходят от тех стран, «где нацизм по сути дела стал частью государственной идеологии».

«Посмотрите, что происходит [в этих странах]: марши эсэсовцев, ущемление прав населения по языковому признаку, именами полицаев, которые жгли Хатынь, именуются улицы, другие действия, которые говорят о том, что руководители ряда государств, элита так называемая, воспринимают идею нацизма как составную часть своей государственной идеологии», — добавил генпрокурор.

По его словам, через призму таких идей эти государства видят свое право «вершить судьбы других народов», совершая цветные революции и государственные перевороты.

14 мая Александр Лукашенко подписал законы «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму» и «О недопущении реабилитации нацизма». Документы были в срочном порядке приняты на весенней сессии парламента.

Закон «О недопущении реабилитации нацизма» вводит запрет на героизацию нацизма, ее финансирование, деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма, в том числе в интернете.

Вводится обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, предусмотрены меры противодействия реабилитации нацизма, включая вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности, ликвидацию экстремистской организации. Отдельная статья посвящена противодействию реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших.

Комментируя принятие этого закона, генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что документ «позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма».