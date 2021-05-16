Цифра дня. Сколько денег белорусы собрали на восстановление костела в Будславе

Источник материала: Салiдарнасць

Кроме финансовой помощи костелу нужны волонтеры для наведения порядка.





По состоянию на вечер субботы, 15 мая, на восстановление Будславского костела было собрано 325 033 рублей. Об этом сообщил бискуп Александр Яшевский.

— Шаноўныя прафесійныя працаўнікі, валанцёры і ўсе людзі добрай волі. Прыміце словы павагі і ўдзячнасці за Вашу працу і дапамогу. Дзякуй усім ахвярадаўцам, як паасобным людзям, так і арганізацыям, — обратился с благодарностью бискуп.

С полной информацией о способах пожертвования на восстановление храма, можно ознакомиться здесь .





Волонтеры-альпинисты, чистившие крышу костела. Фото: budslau.by

Телеграм-канал Адновім Будслаў разам! сообщает о том, какая помощь в данный момент наиболее актуальна.

Напомним, что 11 мая в Будславе в костеле возник пожар . Огнем была повреждена крыша.