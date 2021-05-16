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Цифра дня. Сколько денег белорусы собрали на восстановление костела в Будславе
16.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Кроме финансовой помощи костелу нужны волонтеры для наведения порядка.
По состоянию на вечер субботы, 15 мая, на восстановление Будславского костела было собрано 325 033 рублей. Об этом
— Шаноўныя прафесійныя працаўнікі, валанцёры і ўсе людзі добрай волі. Прыміце словы павагі і ўдзячнасці за Вашу працу і дапамогу. Дзякуй усім ахвярадаўцам, як паасобным людзям, так і арганізацыям, — обратился с благодарностью бискуп.
С полной информацией о способах пожертвования на восстановление храма, можно ознакомиться
Волонтеры-альпинисты, чистившие крышу костела. Фото: budslau.by
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Напомним, что 11 мая в Будславе в костеле
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Кроме финансовой помощи костелу нужны волонтеры для наведения порядка.
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