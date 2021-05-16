Цепкало отправил бандероль в Генпрокуратуру Беларуси. Что в ней?

Вместе с заявлением экс-претендент на пост президента Беларуси отправил белорусским правоохранителям и материалы своего расследования. В этих документах, по словам Валерия Цепкало, представлены «преступные схемы» по которым выводились деньги из госбюджета нашей страны.





заявляет Валерий Цепкало в своем тг-канале. “Ваш ход показать, с кем по пути Вам граждане в погонах! Народ Беларуси учтет действие и бездействие в любом случае! Если вы оглянетесь вокруг, то увидите что время стукать каблуками и пресмыкаться перед преступной семейкой ушло безвозвратно! Хотя тут, конечно, решение должен принять каждый сам для себя!” —Валерий Цепкало в своем тг-канале.





Напомним — недавно в Интернете появилась видеоверсия расследования Валерия Цепкало, в котором он обвинял Александра Лукашенко и его приближенных в создании преступных схем вывода денег из белорусского бюджета.





пишет Телеграф. Проведенное экс-претендентом на президентский пост расследование и его видеоверсия не первое такого рода. Возможно, он вдохновился успехом телефильма, снятого командой Степана Путило, которого в Беларуси обвинили в экстремизме,Телеграф.





рассказывал о том, что состоявшаяся 8 марта премьера документального фильма Степана Путило “Золотое дно Лукашенко”, буквально за час набрала около 200 тыс просмотров. Телеграфрассказывал о том, что состоявшаяся 8 марта премьера документального фильма Степана Путило “Золотое дно Лукашенко”, буквально за час набрала около 200 тыс просмотров.





Уже на следующий день количество посмотревших фильм перевалило за 1,5 миллиона за не полные сутки. А на данный момент количество просмотров достигло 6,4 млн.





Белорусский политолог Петр Кузнецов давал свою оценку фильму и буквально по пунктам рассказал — почему сам факт его появления имеет большое значение.





«Ничего нет — все враньё»





В свою очередь, Александр Лукашенко решил позднее опровергнуть факты из фильма «Лукашенко. Золотое дно», который посмотрели миллионы раз.





«Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет «золотого дна», нет ничего — все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе — государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы», — вот что сказал работникам кожевенного завода Александр Лукашенко, передает БелТА.