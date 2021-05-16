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Цепкало отправил бандероль в Генпрокуратуру Беларуси. Что в ней?
Источник материала: Партизан
Вместе с заявлением экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало, находящийся за пределами Беларуси, написал заявление в Генпрокуратуру Беларуси и отправил его почтой. В нем политик просит изучить материалы проведенного им расследования. Он обвиняет Александра Лукашенко в выводе денег из государственного бюджета с помощью различных схем через офшоры.
Вместе с заявлением экс-претендент на пост президента Беларуси отправил белорусским правоохранителям и материалы своего расследования. В этих документах, по словам Валерия Цепкало, представлены «преступные схемы» по которым выводились деньги из госбюджета нашей страны.
“Ваш ход показать, с кем по пути Вам граждане в погонах! Народ Беларуси учтет действие и бездействие в любом случае! Если вы оглянетесь вокруг, то увидите что время стукать каблуками и пресмыкаться перед преступной семейкой ушло безвозвратно! Хотя тут, конечно, решение должен принять каждый сам для себя!” —
Напомним — недавно в Интернете появилась видеоверсия расследования Валерия Цепкало, в котором он обвинял Александра Лукашенко и его приближенных в создании преступных схем вывода денег из белорусского бюджета.
Проведенное экс-претендентом на президентский пост расследование и его видеоверсия не первое такого рода. Возможно, он вдохновился успехом телефильма, снятого командой Степана Путило, которого в Беларуси обвинили в экстремизме,
Телеграф
Уже на следующий день количество посмотревших фильм перевалило за 1,5 миллиона за не полные сутки. А на данный момент количество просмотров достигло 6,4 млн.
Белорусский политолог Петр Кузнецов давал свою оценку фильму и буквально по пунктам рассказал — почему сам факт его появления имеет большое значение.
«Ничего нет — все враньё»
В свою очередь, Александр Лукашенко решил позднее опровергнуть факты из фильма «Лукашенко. Золотое дно», который посмотрели миллионы раз.
«Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет «золотого дна», нет ничего — все вранье, это картинки. У меня было только одно: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе — государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы», — вот что сказал работникам кожевенного завода Александр Лукашенко, передает БелТА.
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Вместе с заявлением экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало, находящийся за пределами Беларуси, написал заявление в Генпрокуратуру Беларуси и...
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