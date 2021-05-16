В Эстонии проверили авиакомпанию, которая подозрительно часто проводит полеты в Беларусь













рассказывает издание Ärileht. Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лиймец получила письмо с просьбой проверить деятельность одной из авиакомпаний, частные самолеты которой могут возить попавших под санкции белорусских бизнесменов,издание Ärileht.





В письме к министру заявляют, что многие из попавших под санкции Евросоюза продолжают посещать европейские страны на частных самолетах – в том числе «владелец белорусской нефтяной компании с бизнес-интересами в Эстонии».





Да пока полиция и пограничники, которые контролируют пассажиров и экипажи, заявляют, что не выявили лиц под санкциями.





Речь идет о самолетах с бортовыми номерами OE-ITA и OE-ITE, принадлежащих бизнесмену Николаю Воробью (владеет «Абсолютбанком», компаниями «Интерсервис», «Нефтебитумный завод» и прочим), который владеет интересами, связанными с компанией NT Marine AS эстонского бизнесмена Алексея Чульца – тот владеет двумя кораблями и оказывает услуги чартера для перевозки нефтепродуктов через море.



