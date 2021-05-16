По деньгам выходит дешевле, чем отели. Путешествие на автодоме по Полесью

Источник материала: Tut.by

Идея путешествия на автодоме по Беларуси пришла минчанину Александру в голову по одной простой причине — выехать в Европу пока нет возможности. И это отличный повод исследовать не всеми хоженые туристические маршруты в родной стране. Что нужно знать, чтобы отдых в автодоме не превратился в сложнопроходимый квест?

Из-за пандемии выбрали Беларусь

— Я и мой товарищ Алексей Анушкин в путешествиях очень давно, на двоих у нас более семидесяти покоренных стран. За спиной Алексея тур на кемпере в Португалию, огромное количество групповых выездов в Исландию, «непакетную» Турцию и Грузию, Иорданию и другие страны. Мой опыт примечателен составлением уникальных маршрутов в Исландию, Норвегию, горы Польши и Словакии, Украины, на Куршский залив в Литве.

Идея поездки на автодоме готовилась Александром до пандемии, и маршрут должен был пролегать из Литвы (там сдаются в аренду самые современные автодома) в Румынию на Трансфэгэрашское шоссе — это, пожалуй, одна из самых красивых горных дорог мира. Но раз такие обстоятельства возникли, то для Беларуси был составлен маршрут в древний Туров и Национальный парк «Припятский».

— Этот маршрут отличается своей малоизвестностью. Если поспрашивать своих знакомых, то в первую очередь люди были в Беловежской пуще, Брестской крепости, Несвиже и Мире, а вот колыбель истории Туров посещают довольно редко. Причем рядом можно еще найти массу интересных локаций: столица Полесья Пинск, «огуречная столица» Столин, легкие Европы на Ольманских болотах, знаменитый Давид-Городок, Мозырь, колоритные деревушки, кемпинги, сплавы на байдарках и прочее.

Автодом — это и средство передвижения, и отель





— Чтобы поездка стала запоминающейся, очень желательно проработать все вопросы: изучить локации региона, вид транспорта, связаться с местными гидами, продумать проживание, питание, развлечения, распределить роли внутри компании, кто за что отвечает, создать примерный бюджет и план поездки, — убежден опытный путешественник.

И, конечно, начать нужно с выбора и аренды автодома. Александр считает, что до сих пор для Беларуси это огромная редкость.

— К примеру, еще пять лет назад в базе их было четыре десятка на всю страну, причем большинство довольно значительного года выпуска. На данный момент ситуация кардинально не изменилась. Нам повезло познакомиться с Николаем, фанатом своего дела, который, как и мы с Алексеем, проехал полмира, в основном используя автодом. Николай долго вынашивал идею проекта по аренде автодомов. Изначально хотел сделать базу в Вильнюсе, что давало бы возможность значительно уменьшить вложения, но в итоге решился привезти машину в Беларусь. Его автодом на базе Fiat — один из самых свежих по году выпуска и надежных в Беларуси.

Пока ясно одно — в Беларуси нет широкого выбора автодомов в аренду. Придется исходить из того, что есть. Поэтому Александр дает несколько советов, как правильно это сделать.

— Специфика белорусского рынка аренды такова, что большинство автодомов — довольно старые, бывают середины 90-х годов. «Свежие» трех-пятилетние модели стоят неимоверно дорого, как двухкомнатная квартира в Минске, — порядка 70 тысяч долларов. При этом в Литве такие машины стоят по 35 тысяч евро. Все дело в белорусских таможенных пошлинах.



Фото: @campeak_by

При аренде автодома Александр советует в первую очередь читать договор. Он может занимать 10 страниц, и там расписана вся ответственность за нарушение условий аренды и правил эксплуатации.

— В Беларуси есть такая специфика, что автодома не страхуют. Есть только обычная «автогражданка». За остальной ущерб придется платить самому. Есть штрафы за утерю ключей, за курение в автодоме. Обращайте внимание на имеющиеся повреждения, царапины, трещины и указывайте это в акте приемки. При заключении договора будьте готовы оставить залог. В большинстве случаев требуется стаж вождения не менее 3 лет. При этом автодома вписываются в категорию В, то есть имеют полную массу не более 3,5 тонны.

В автодоме есть много оборудования, пользование которым может вызвать вопросы у того, кто первый раз открывает дверь «отеля на колесах». Для таких случаев предусмотрен инструктаж.



Перед арендой клиента проинструктируют, как пользоваться оборудованием автодома. Фото: @campeak_by

— Мы, например, записали с Николаем получасовое видео, где он рассказал обо всех нюансах пользования: как включать газ, раскладывать кровати, выдвигать маркиз, включать отопление. Последнее, кстати, может быть как газовым, так и от автономного отопителя типа Webasto. Холодильник может тоже работать от газа, электричества или автоматически выбирать один из источников.

Александр говорит, что в плане управляемости практически нет отличий от легкового автомобиля, но, конечно, с поправкой на существенно большие габариты.



Крейсерская скорость автодома — 80 км/ч. Быстрее будет некомфортно, да и расход топлива вырастает

— Например, автодом, который мы арендовали, в длину семь метров, почти два с половиной метра в ширину и три метра в высоту. Это надо учитывать при поворотах — на перекрестке нужно крутить руль чуть позже обычного, чтобы успеть «занести» заднюю часть. Для облегчения парковки есть камера заднего вида. Существуют еще некоторые запреты и рекомендации, связанные с габаритами и массой автодома. Например, запрещается ездить по песчаным дорогам. А перед тем, как съехать на какую-нибудь грунтовую лесную дорогу, нужно понимать, что если где-то не впишешься по габаритам, то не всегда будет возможность развернуться. Поэтому нужно четко знать свой маршрут и возможности проезда по нему на автодоме, чтобы не попасть в ловушку.

Крейсерская скорость, при которой и расход топлива остается в пределах 10 литров на «сотню», и нет сильной раскачки задней части, — около 80 км/ч. Именно на такой темп стоит опираться при расчете тайминга путешествия. На высокой скорости кемпер уже подвержен «болтанке» из-за порывов ветра.



В зависимости от модели автодом может вместить 4−6 человек. Для всех будут оборудованы спальные места

— Мне бы хотелось сказать, что по факту аренда автодома — это доступно. К примеру, стоимость за сутки стартует от 150 рублей, но по паспорту в автодом помещаются 6 взрослых. Если раскинуть эти деньги на две компании — получается совсем недорого. При этом нет необходимости бронировать отель. Но по условиям договора необходим залог. Обычно он составляет около 400 евро, но при поездках по Беларуси обсуждается. Мы сошлись на сумме 100 евро. В стоимость аренды автодома включено все обслуживание до поездки, начиная от комплектов белья и туалетной бумаги, заканчивая газом для плиты и обогрева дома.





В европейских странах путешествия на автодомах являются очень развитыми, для них строится инфраструктура, специальные стоянки — кемпинги, где автодом можно подключить к воде и электричеству. В Беларуси эта тема пока только зарождается и толковых кемпингов единицы. Но опять же современный автодом — вещь довольно автономная. Обычно на борту есть несколько газовых баллонов, запас чистой и так называемой серой воды — примерно по 100 литров каждой. Отопление и подогрев воды идет через газовый бойлер. Кстати, пополнить запас газа можно на АЗС. Автодома оборудуются переходником для такой заправки.

Что посмотреть и попробовать на Полесье

Каждый путешественник может самостоятельно составить себе маршрут — все же автодом дает широкие возможности по передвижению. Александр поделился своими личными рекомендациями для тех, кто решит исследовать Полесье.

— Несмотря на свой богатый опыт, мы обратились за помощью к гиду. Таким нашим помощником в Турове стала легендарный гид Ирина Александровна Сергейчик, коренная жительница этого славного города. Ирина обожает свой регион, всегда рада провести яркую экскурсию, пригласить в свою аутентичную усадьбу «Коло Струменя», познакомить с кухней и обрядами. Сама она поклонница электротранспорта, примчалась на встречу на шустром электросамокате.

Туров

— Туров — колыбель истории белорусских земель. Второй по древности город Беларуси расположился на берегах реки Припяти. Что ждет туриста в Турове? Легенды, предания, тайны, уникальные достопримечательности и, конечно, красивые припятские пейзажи. Опыт организации путешествий у меня с Алексеем громадный, но мы никогда не стесняемся сотрудничать с местными гидами. И вы не стесняйтесь пользоваться их услугами. Узнаете о местах своих путешествий гораздо больше, чем пишут в интернете.

Экскурсия на Туровский молочный комбинат





— Первым местом для нашей остановки стало современное предприятие по производству итальянских сыров, которое выпускает огромную линейку мягких и полутвердых сыров. Вам покажут цеха, расскажут про ассортимент, отличия видов готовой продукции, этапы производства, рынки сбыта и даже про средние заработки на частном предприятии. Ну и венцом станет дегустация множества видов сыров, а также посещение магазина-кафе Bonfesto. Цены — на 20−50% ниже, чем в розничных магазинах.

Речной вокзал

— В Турове обязательно поднимитесь на борт знаменитой плавучей гостиницы «Полесье». В теплое время она делает обалденные экскурсии вместе с отдыхающими по Припяти. Также есть возможность покататься на скоростных катерах и в укромных живописных местах отведать вкуснейшей ухи от местных егерей. Кроме этого, из Турова отчаливает легендарный скоростной теплоход на воздушной подушке по регулярному рейсу в Мозырь и обратно. Вы будете парить над водой огромной реки, как на крыльях.

Посмотреть на туров



Фото: Вадим Замировский

— Туры спустя столетия вернулись в Туров. Возле Турова осуществляется уникальный проект ПРООН по ревайлдингу туров-быков и лошадей-тарпанов, которые именно в связке выполняют уникальные для экологии действия. Последний тур умер в 1627 году, а тарпаны — в XIX веке, но за счет селекции эти породы пытаются возродить, и внешнее сходство крайне большое. Вам надо отъехать несколько километров в деревню Погост и заказник «Средняя Припять». Там вас ждут смотровые вышки или даже джип-сафари. Посмотреть на этих величественных животных можно будет с расстояния метра.

«Туровский луг»





— Это пернатая столица Полесья. Да-да, именно здесь обитает до 80% всех птиц Беларуси, включая самые редкие. В теплое время сюда съезжаются бердвотчеры со всего мира, чтобы лицезреть белохвостого орлана, куликов и еще множество пернатых. Лучше всего про птиц региона вам расскажут работники заказника «Туровский луг». Он находится совсем рядом с плавучей гостиницей, не промахнетесь.

Национальный парк «Припятский»





— В ресторане гостиницы «Над Припятью» можно отведать фирменные блюда: рагу из мяса зубра или мясо лося. Также много блюд из дичи, рыбные шедевры. Из развлечений — прогулки на катере или теплоходе, рыбалка, фотосафари. Рекомендую побывать в музее природы, где расскажут про всех животных региона (4 рубля). Самые живописные виды и оборудованные места для пикников в Дорошевичах.





— Впечатления от этой поездки просто замечательные. Открывать для себя родную страну не менее захватывающе, чем самые далекие страны. Однозначный «рекомендасьон» хоть раз в жизни попробовать поездку на автодоме. Впечатлений хватит надолго!