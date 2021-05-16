В Минске не хватает больше 16 тысяч работников. Какие специалисты и рабочие в дефиците

Источник материала: Tut.by

В Минске на начало апреля не хватало 16 201 работник. Больше половины предложений нанимателей — 9,6 тысяч или 59% — для рабочих. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Более «свежую» статистику столичные службы занятости еще не опубликовали. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие работники в дефиците в столице.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

По данным комитета по труда, занятости и соцзащите, на начало апреля для рабочих больше всего предложений было для поваров — 495, продавцов — 444, слесарей механосборочных работ — 304.

Не хватает в столице также строителей. Для маляров было 177 вакансий, штукатуров — 157.

В Минске среди специалистов больше всего не хватает медсестер (795), врачей (669), инженеров (530 вакансий), фармацевтов (208), воспитателей (128), инженеров-программистов (98), менеджеров (93), электромехаников (79), бухгалтеров (75), библиотекарей (67).

Средний размер пособия по безработице в марте в Минске был на уровне 30,19 рубля. Напомним, в Минтруда неоднократно обещали поднять пособие по безработице, но так этого и не сделали .

Сколько сегодня вакансий и на какие зарплаты ищут работников

В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится почти 19,3 тысячи предложений от нанимателей по Минску. 7040 вакансий — на зарплату до 600 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

Зарплату от 1000 рублей предлагают по 4560 вакансиям.

К актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нем хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы. Эти предложения могли потерять актуальность.