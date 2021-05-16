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Странная авария в Минске: кусок трамвайного полотна прошил автобус, пострадал пассажир

16.05.2021 13:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске произошла нерядовая авария: автобус наехал на плитку трамвайного полотна. Она оказалась незакрепленной и повредила салон автобуса, одному из пассажиров пришлось обратиться в больницу. Подробности приводит ГАИ Минска.

Все произошло сегодня около 8:40. Водитель МАЗа ехал по пр. Машерова со стороны пр. Победителей в направлении ул. Кропоткина.

Странная авария в Минске: кусок трамвайного полотна прошил автобус, пострадал пассажир

Странная авария в Минске: кусок трамвайного полотна прошил автобус, пострадал пассажир

При пересечении трамвайных путей он наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая повредила салон автобуса.

Странная авария в Минске: кусок трамвайного полотна прошил автобус, пострадал пассажир

Пострадал один из пассажиров — мужчина 1965 года рождения, его доставили в медучреждение для осмотра.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске произошла нерядовая авария: автобус наехал на плитку трамвайного полотна. Она оказалась незакрепленной и повредила салон автобуса, одному из...
 
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