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Странная авария в Минске: кусок трамвайного полотна прошил автобус, пострадал пассажир
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минске произошла нерядовая авария: автобус наехал на плитку трамвайного полотна. Она оказалась незакрепленной и повредила салон автобуса, одному из пассажиров пришлось обратиться в больницу. Подробности приводит ГАИ Минска.
Все произошло сегодня около 8:40. Водитель МАЗа ехал по пр. Машерова со стороны пр. Победителей в направлении ул. Кропоткина.
При пересечении трамвайных путей он наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая повредила салон автобуса.
Пострадал один из пассажиров — мужчина 1965 года рождения, его доставили в медучреждение для осмотра.
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Сегодня в Минске произошла нерядовая авария: автобус наехал на плитку трамвайного полотна. Она оказалась незакрепленной и повредила салон автобуса, одному из...
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