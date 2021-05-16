Страны НАТО совершенствуют свою инфраструктуру у границ Беларуси – Генштаб

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мая - Sputnik. Государства-члены НАТО развивают военную инфраструктуру у границ Беларуси, заявил первый заместитель начальника Генштаба ВС республики Игорь Король.

По его словам, активность наблюдается в последние четыре годы, все это время идет усовершенствование старых объектов, а также создание новых. Еще один настораживающий факт отметил Игорь Король: это реконструкция аэродромов. Пять из них на территории Польши модернизировали, еще шесть на территории не только Польши, но и Балтии, – в стадии серьезного обновления.

"Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны разместить до 200 самолетов иностранных государств", – сказал высокопоставленный представитель Генштаба ВС Беларуси в эфире телеканала СТВ.

Помимо этого, идет апгрейд портов, военно-морских военных объектов "у наших ближайших соседей", подчеркнул он.

Игорь Король считает, что такая масштабная модернизация затеяна в первую очередь для того, чтобы создать нужную инфраструктуру для переброски с территории США группировки войск для последующего разворачивания на территории стран Европы.

Напомним, в середине апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич заявлял о продолжающейся активности НАТО у границ республики, а также у границ РФ.

Это выражается в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.

В начале апреля стало известно, что Минск и Москва готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей.

А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил военным, что "успокаиваться" нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США и НАТО.