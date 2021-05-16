Перевозивший соляную кислоту поезд сошел с рельсов в США

Источник материала: ОНТ

Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в городе Альберт-Ли (штат Миннесота, США) 15 мая, передает местное подразделение телеканала CBS , ссылаясь на железнодорожную компанию Union Pacific. Об этом пишет ТАСС.



Инцидент произошел днем, примерно в 13:45 по местному времени. В результате аварии около 28 вагонов поезда сошли с рельсов. Сообщается, что никто не пострадал. Специалисты выясняют причины произошедшего.

Согласно заявлению представителей властей города, в вагонах, которые сошли с рельсов, перевозили соляную кислоту, произошла ее утечка после аварии. Уточняется, что риска пагубного воздействия на людей кислоты через воздух нет, но правоохранители на всякий случай попросили местных жителей не подходить к месту инцидента.

Фото: pixabay

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