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Перевозивший соляную кислоту поезд сошел с рельсов в США

16.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перевозивший соляную кислоту поезд сошел с рельсов в США

Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в городе Альберт-Ли (штат Миннесота, США) 15 мая, передает местное подразделение телеканала CBS, ссылаясь на железнодорожную компанию Union Pacific. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел днем, примерно в 13:45 по местному времени. В результате аварии около 28 вагонов поезда сошли с рельсов. Сообщается, что никто не пострадал. Специалисты выясняют причины произошедшего.

Согласно заявлению представителей властей города, в вагонах, которые сошли с рельсов, перевозили соляную кислоту, произошла ее утечка после аварии. Уточняется, что риска пагубного воздействия на людей кислоты через воздух нет, но правоохранители на всякий случай попросили местных жителей не подходить к месту инцидента.

Фото: pixabay

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Поезд с соляной кислотой сошел с рельсов в городе Альберт-Ли (штат Миннесота, США) 15 мая, передает местное подразделение телеканала CBS, ссылаясь на железнодорожную...
 
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