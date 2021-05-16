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Один из выходов станции метро «Фрунзенская» будет закрыт до конца мая из-за ремонта
Источник материала: ОНТ
Из-за ремонта один из выходов станции метро «Фрунзенская» в столице временно не будет работать. Об этом
В сообщении пресс-службы говорится, что будет полностью закрыт выход №1-2 (один из выходов в сторону кинотеатра «Беларусь», показан на карте) с 17 мая. Он вновь начнет действовать 1 июня текущего года.
Руководство столичного метрополитена приносит извинения за временные неудобства.
Фото: БЕЛТА; Пресс-служба минского метрополитена
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Из-за ремонта один из выходов станции метро «Фрунзенская» в столице временно не будет работать. Об этом рассказали в метрополитене Минска. В сообщении...
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