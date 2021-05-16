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Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола

16.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола

Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант был посмертно включен в Зал славы баскетбола. Об этом информирует пресс-служба NBA.

В Зал славы помимо Брайнта были включены игроки Кевин Гарнетт, Тим Данкан и Тамика Кэтчингс, тренеры Ким Малки, Руди Томьянович, Эдди Саттон, Барбара Стивенс, а также менеджер Патрик Бауман.

Коби Брайант с дочерью погибли 26 января 2020 года в результате авиакатастрофы – вертолет, в котором находился легендарный баскетболист, разбился в Калифорнии.

Фото: Pixabay

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Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант был посмертно включен в Зал славы баскетбола. Об этом...
 
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