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В Эквадоре аборигены заблокировали доступ к месторождению нефти
Источник материала: ОНТ
В Эквадоре представители коренной амазонской общины заблокировали доступ нефтяному месторождению Эден-Ютури. После этого компания Petroecuador попросила военных наладить доставку персонала и грузов вертолетами. Об этом
Уточняется, что доступ к месторождению нефти был перекрыт 10 мая. Местные жители добиваются подписания с компанией нового соглашения о добыче нефти на территории их сообщества.
Фото: Pixabay
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В Эквадоре представители коренной амазонской общины заблокировали доступ нефтяному месторождению Эден-Ютури. После этого компания Petroecuador попросила военных...
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