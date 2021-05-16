В Эквадоре аборигены заблокировали доступ к месторождению нефти

Источник материала: ОНТ

В Эквадоре представители коренной амазонской общины заблокировали доступ нефтяному месторождению Эден-Ютури. После этого компания Petroecuador попросила военных наладить доставку персонала и грузов вертолетами. Об этом информирует сайт предприятия.

Уточняется, что доступ к месторождению нефти был перекрыт 10 мая. Местные жители добиваются подписания с компанией нового соглашения о добыче нефти на территории их сообщества.

Фото: Pixabay

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