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Диетолог предупредила об опасном маринаде для шашлыка
Источник материала: ОНТ
Не все маринады для шашлыка безвредны для здоровья,
К опасным маринадам для шашлыка специалист отнесла те, которые изготавливаются на основе уксуса и майонеза.
Майонез, рассказала диетолог, при высоких температурах выделяет не только большое количество жиров, но и вредные для человеческого организма вещества.
Если в маринаде присутствует уксус, утверждает Морозова, это плохо повлияет на работу желудочно-кишечного тракта. Более того, если злоупотреблять этим продуктом, можно «заработать» болезнь почек.
Эксперт также отнесла к вредным маринады на основе кефира – такой продукт мешает усвоению белка и железа в организме.
Фото: pixabay
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Не все маринады для шашлыка безвредны для здоровья, заявила диетолог Ирина Морозова в интервью порталу «Телеграф». К опасным маринадам для шашлыка специалист...
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