Диетолог предупредила об опасном маринаде для шашлыка

Источник материала: ОНТ

Не все маринады для шашлыка безвредны для здоровья, заявила диетолог Ирина Морозова в интервью порталу «Телеграф».

К опасным маринадам для шашлыка специалист отнесла те, которые изготавливаются на основе уксуса и майонеза.

Майонез, рассказала диетолог, при высоких температурах выделяет не только большое количество жиров, но и вредные для человеческого организма вещества.

Если в маринаде присутствует уксус, утверждает Морозова, это плохо повлияет на работу желудочно-кишечного тракта. Более того, если злоупотреблять этим продуктом, можно «заработать» болезнь почек.

Эксперт также отнесла к вредным маринады на основе кефира – такой продукт мешает усвоению белка и железа в организме.

Фото: pixabay

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