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Ради мужа и из-за пандемии: победительница «Евровидения» устроилась на работу в супермаркет

16.05.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ради мужа и из-за пандемии: победительница «Евровидения» устроилась на работу в супермаркет

Победительнице конкурса «Евровидение-1993», певице из Ирландии Ниив Каване, пришлось устроиться на работу в супермаркет из-за тяжелого инсульта мужа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на RSVP Live.

По словам Ниив Каваны, в 2018-м ее муж пережил ишемический инсульт, когда выступал с концертом в Корке. О случившемся певица узнала от одного из сыновей – сама она в это время выступала в другом месте. 

Ниив рассказала, что этот удар лишил ее супруга способности говорить. Спустя время он снова обрел дар речи, однако, рассказала женщина, восстановиться полностью он не сможет никогда. 

Пандемия COVID-19 лишила женщину возможности зарабатывать на концертах, поэтому она вместе с 17-летним сыном устроилась работать в супермаркет. Ниив сообщила, что не хотела афишировать это, но люди стали ее узнавать.

Фото: pixabay

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Победительнице конкурса «Евровидение-1993», певице из Ирландии Ниив Каване, пришлось устроиться на работу в супермаркет из-за тяжелого инсульта мужа. Об...
 
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