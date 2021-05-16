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Видео минской студии подводной съемки набрало более 4 млн просмотров в TikTok

16.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видео из минской студии подводной съемки DeepStudio собрало более четырех миллионов просмотров в TikTok. На видео девушка-блондинка в юбке, топе и красно-белых чулках ныряет в воду. Ролик загружен под отрывок песни «Какая ты красивая» казахского рэпера Akha.

Авторы публикации подписали ее так: «Недавно у нас был крутой фотосет» и сопроводили клип тегами #косплэй #аниме ;#фотоподводой.

Короткий ролик появился в TikTok-аккаунте DeepStudio неделю назад и за это время собрал 4,4 миллиона просмотра. Это рекорд для аккаунта студии: раньше ролики собирали от 10 до 100 тысяч просмотров, хотя у одного видео, загруженного три дня назад, уже 1,5 млн просмотров, пишет marketing.by.

  
 
 
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Видео из минской студии подводной съемки DeepStudio собрало более четырех миллионов просмотров в TikTok. На видео девушка-блондинка в юбке, топе и красно-белых чулках...
 
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