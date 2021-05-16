Видео минской студии подводной съемки набрало более 4 млн просмотров в TikTok

Авторы публикации подписали ее так: «Недавно у нас был крутой фотосет» и сопроводили клип тегами #косплэй #аниме ;#фотоподводой.

Короткий ролик появился в TikTok-аккаунте DeepStudio неделю назад и за это время собрал 4,4 миллиона просмотра. Это рекорд для аккаунта студии: раньше ролики собирали от 10 до 100 тысяч просмотров, хотя у одного видео, загруженного три дня назад, уже 1,5 млн просмотров,marketing.by.