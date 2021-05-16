ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-защитник сборной Беларуси Павел Казакевич завершает карьеру в возрасте 27 лет

16.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусский защитник Павел Казакевич (1993) завершает игровую карьеру.





В этом сезоне 27-летний хоккеист третий раз подряд стал чемпионом Беларуси в составе минской "Юности". В 28 матчах регулярного чемпионата он заработал 1 (0+1) результативный балл при 8 минутах штрафа и показателе полезности "+5", в плей-офф на его счету 15 матчей без набранных очков и 8 штрафных минут при показателе полезности "+3".

Основную часть карьеры Павел Казакевич провел в структуре "Юности". С сезона-2009/10 выступал за "Юниор" в высшей лиге и экстралиге (2012/13), кроме того, играл за "Юность" в МХЛ (2010-2015) и ВХЛ (2012/13).

За 10 сезонов в экстралиге он провел 239 матчей в регулярных чемпионатах, где набрал 62 (11+51) очка при 216 минутах штрафа и показателе полезности "+68". В плей-офф участвовал 9 раз — 86 игр, 10 (1+9) баллов, 54 минуты штрафа, "+14". За это время в составе минской "Юности" трижды становился чемпионом (2019, 2020, 2021) и трижды серебряным медалистом (2014, 2015, 2018). В 2018 году вместе с "Юностью" завоевал Континентальный кубок.

В 2015-2017 годах Павел Казакевич играл в "Динамо-Молодечно", при этом в сезоне-2016/17 провел 8 матчей в чемпионате КХЛ за минское "Динамо" (0+0, "-1").

В 2011 году был капитаном юниорской сборной Беларуси на чемпионате мира в дивизионе I, а на молодежном чемпионате мира-2012/13 в дивизионе IA — ассистентом капитана.

В составе национальной сборной Беларуси сыграл в 10 товарищеских матчах (1+0, 2 минуты штрафа), сообщает hockey.by.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Павел Казакевич (1993) завершает игровую карьеру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Странная авария в Минске: кусок трамвайного полотна прошил автобус, пострадал пассажир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by