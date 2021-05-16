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Чубайс объяснил причину ненависти к советской власти

16.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам Чубайса, он ненавидит позднюю советскую власть за ложь, которая была во всем: в новостях, собраниях и демонстрациях. В 2019 году он называл идиотами тех граждан СССР, кто верил в искренность режима.

Чубайс объяснил причину ненависти к советской власти
Анатолий Чубайс (Фото: Андрей Любимов / РБК)
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями, бывший вице-премьер и экс-глава администрации президента Анатолий Чубайс в интервью журналисту Виктору Лошаку объяснил причины своей «ненависти к советской власти».

Поздняя советская власть — это 18 лет «брежневского застоя», которые сменила «гонка на катафалках», заявил Чубайс.

«Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». <...> Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», — сказал он.

По словам Чубайса, такая ложь была во всех сферах жизни СССР: в новостях, на собраниях трудящихся или первомайских демонстрациях, и чем дальше, тем приводила к большему «отвращению». «Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи», — заявил он.

В ноябре 2019 года Чубайс в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи» назвал идиотами граждан СССР, веривших в искренность режима. Автор фильма говорил о «брежневском застое», при котором не было «никаких перспектив, но и никаких репрессий». «К этому моменту вся страна, за исключением нескольких сотен тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи, с начала и до конца», — заявил тогда Чубайс.

По его словам, «ежедневное вранье» начиналось с дикторов программы «Время», которые «радовали телезрителей новыми трудовыми успехами». «После этого ты заходишь в магазин, видишь там гнилую капусту, а вечером снова включаешь программу «Время». Вот эта глубина вранья была такой, что это понимали дети, взрослые, это понимали все», — отметил Чубайс. В сложившейся ситуации он обвинял руководство страны, пишет РБК.
 
 
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По словам Чубайса, он ненавидит позднюю советскую власть за ложь, которая была во всем: в новостях, собраниях и демонстрациях. В 2019 году он называл идиотами тех...
 
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