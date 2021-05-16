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В Гродно бесправник на Ford попытался скрыться от ГАИ и влетел в бетонный забор - погиб пассажир

16.05.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла утром 16 мая в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, на улице Асфальтной экипаж ГАИ подал сигнал об остановке водителю Ford Mondeo, но тот требование проигнорировал, ускорился и попытался скрыться. Однако практически сразу он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в бетонное ограждение жилого дома.

В результате аварии 50-летний пассажир Ford от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а 18-летний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.


Фото: ГАИ

В ГАИ отметили, что водитель был лишен права управления автомобилем. Его физическое состояние в момент ДТП устанавливается.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
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