В Гродно бесправник на Ford попытался скрыться от ГАИ и влетел в бетонный забор - погиб пассажир

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы в аварии, которая произошла утром 16 мая в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, на улице Асфальтной экипаж ГАИ подал сигнал об остановке водителю Ford Mondeo, но тот требование проигнорировал, ускорился и попытался скрыться. Однако практически сразу он не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в бетонное ограждение жилого дома.

В результате аварии 50-летний пассажир Ford от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия, а 18-летний водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.



Фото: ГАИ

В ГАИ отметили, что водитель был лишен права управления автомобилем. Его физическое состояние в момент ДТП устанавливается.

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