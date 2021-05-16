Офисы, уютные дворики с ресторанами и зеленые зоны. Как преображается исторический центр Гродно

Источник материала: Tut.by

Внимание к историческому центру Гродно заметно усилилось за последние три года, когда город стал безвизовым для иностранных туристов, а инвесторы облюбовали, казалось бы, каждый его свободный уголок. Что уже сделано, а что — в планах, рассказывает «Гродненская правда».

В 2019—2020 годах в центре города сданы в аренду 96 помещений городской коммунальной собственности. Арендаторы после ремонтно-восстановительных работ открывают хостелы и мини-отели, офисы и магазинчики, бары, кафе и ресторанчики.

К 2020 году многое уже сделано, в нынешнем — в стадии реализации интересные проекты.

Офисное здание с элементами эклектики

Дом № 23 на улице Городничанской был построен в стиле эклектики в конце XIX века. В послевоенные годы здесь размещалась поликлиника. Нынешний собственник здания Дмитрий Скок, начав восстановительные работы в 2018 году, к процессу подошел со всей серьезностью.





— Мы поставили перед собой цель максимально сохранить старинный дом: в интерьере можно увидеть аутентичные лестничные марши, довоенную напольную плитку, сохраненные оригинальные балконы, воссозданную входную дверь, очищенную кирпичную кладку из гродненского желтого кирпича снаружи и в интерьере, — рассказал Дмитрий Скок. — Теперь функционально это здание используется как офисное.

Что касается внутренних двориков, то поставлена задача в историческом центре использовать их максимально эффективно: избавлять от стихийных парковок автомобилей, обустраивать аутентичные дворики.

Апарт-отель и пивная

Год назад во дворе дома № 26 на улице Урицкого пустовал дом постройки XIX века — пока не появились арендаторы. Одна из них — Елена Прокопович — имеет серьезные планы на это здание и благоустройство внутреннего дворика. Она оборудует помещения под апарт-отель, в котором будут три двухкомнатных номера и один однокомнатный. Сейчас подбираются интерьеры, декорации и к лету планируется открытие.

В планах также открыть цивилизованную пивную «Груша». Оказывается, в начале ХХ века в этом дворике работала пивная, и гродненцы дали заведению такое название по фамилии хозяйки.

Зеленый квартал

Уже вырисовывается застройка города в квартале улиц Трудовой — Большой Троицкой. Предприниматель Дмитрий Ефремов реконструирует и возводит здесь несколько зданий. Здание на улице 1-й Трудовой, 2 — это пример современной архитектуры. При строительстве максимально сохранены все деревья, в том числе дуб, которому порядка 200 лет. Он украсит уютный внутренний дворик.





— При обустройстве квартала постараемся создать как можно больше зеленых насаждений, чтобы людям было приятно сюда прийти, — поделился своими идеями Дмитрий Ефремов. — В рамках реализуемого проекта планируется создание зоны отдыха с живыми изгородями; открытие ресторана с летней террасой.

На пересечении улиц Большой Троицкой и Трудовой сейчас строят общественное здание с возможностью расположения еще нескольких объектов общепита с красиво обустроенными летними площадками.