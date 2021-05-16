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Skoda тестирует очки дополненной реальности на производстве

16.05.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Skoda тестирует очки дополненной реальности HoloLens для оптимизации обслуживания своих производственных линий.


Система HoloLens состоит из очков, отображающих голограммы, и устройства камеры-проектора. Линзы обеспечивают отличный периферийный обзор, а виртуальные дисплеи в поле зрения дополняют реальное изображение. Визор можно в любой момент откинуть, чтобы выйти из режима смешанной реальности. В Skoda заявляют, что благодаря очкам дополненной реальности технические специалисты получат быстрый доступ ко всей необходимой информации, которой можно обмениваться в любое время с сотрудниками других предприятий компании, кроме того, они позволяют повысить безопасность на рабочем месте.


Помимо этого, очки могут проецировать различные голограммы, чек-листы и инструкции во время процесса обслуживания. Например, как только сотрудник просканирует QR-код, расположенный на том или ином оборудовании, он увидит сопутствующие документы, которые в интерактивной форме (с фотографиями и видео) шаг за шагом помогут ему пройти все необходимые этапы обслуживания. HoloLens также призваны облегчить процесс ремонта — благодаря видеоинструкциям сотруднику больше не нужно постоянно обращаться к объемным техническим руководствам.


Пока очки HoloLens тестируются в рамках пилотного проекта, о возможности активного применения технологий дополненной реальности на производстве в Skoda ничего не сообщают

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Компания Skoda тестирует очки дополненной реальности HoloLens для оптимизации обслуживания своих производственных линий.
 
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