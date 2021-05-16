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На Машерова незакрепленная плитка трамвайного полотна пробила дыру в автобусе - пострадал пассажир
Источник материала: Tut.by
Пассажир автобуса пострадал в аварии, которая произошла утром 16 мая,
По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ двигался по проспекту Машерова со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Кропоткина. При пересечении трамвайных путей он наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая повредила салон автобуса.
В результате ДТП пострадал 55-летний пассажир автобуса. Его доставили в медицинское учреждение для осмотра.
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Авария произошла утром 16 мая на проспекте Машерова.
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