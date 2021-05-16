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На Машерова незакрепленная плитка трамвайного полотна пробила дыру в автобусе - пострадал пассажир

16.05.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пассажир автобуса пострадал в аварии, которая произошла утром 16 мая, сообщили в ГАИ Минска.


По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ двигался по проспекту Машерова со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Кропоткина. При пересечении трамвайных путей он наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая повредила салон автобуса.

Фото: ГАИ

В результате ДТП пострадал 55-летний пассажир автобуса. Его доставили в медицинское учреждение для осмотра.

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Теги: Минск
 
 
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