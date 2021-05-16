На Машерова незакрепленная плитка трамвайного полотна пробила дыру в автобусе - пострадал пассажир

Источник материала: Tut.by

Пассажир автобуса пострадал в аварии, которая произошла утром 16 мая, сообщили в ГАИ Минска.





По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ двигался по проспекту Машерова со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Кропоткина. При пересечении трамвайных путей он наехал на незакрепленную металлическую плитку трамвайного полотна, которая повредила салон автобуса.

Фото: ГАИ

В результате ДТП пострадал 55-летний пассажир автобуса. Его доставили в медицинское учреждение для осмотра.

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