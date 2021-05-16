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Сильные пожары охватили леса Тюменской области России – видео

16.05.2021 13:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

С 11 мая в лесах Тюменской области введен режим ЧС. Работают специальные инженерные автомобили ИМР-2М и БАТ-2, которые создают минерализованные полосы – они в итоге не позволяют огню распространяться.

Как сообщает региональное МЧС, только 15 мая в области спасатели ликвидировали 11 лесных пожаров. Потушено и семь ландшафтных возгораний. Также спасателям удалось ликвидировать самый крупный лесной пожар в регионе площадью 44 тысячи гектар.

Возгорания возникают не только по причине поджогов, один из факторов – погодные условия, отсутствие осадков и ветер. Отдельные случаи воспламенений происходят в труднодоступных территориях. И это не позволяет оперативным службам вовремя их локализовать.

 
 
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Только за последние сутки – около 30 возгораний в лесных массивах региона. Для их устранения привлечена специализированная военная техника и сотни военнослужащих...
 
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